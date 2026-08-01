Racing perdió 3-1 con Tigre en Avellaneda y los hinchas se fueron insultando al presidente Diego Milito

Racing cayó por 3 a 1 ante Tigre en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura jugado esta noche en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda. La derrota dejó preocupación por el rendimiento y también encendió el malestar de los hinchas.

Los primeros dos goles provinieron de errores de la Academia, a los 16 minutos Gonzalo Martínez con astucia robo una pelota y definió arriba de Cambeses, a los 26 Martín Garay remató desde fuera del área e Ignacio Russo en a los 6 del complemento, mientras que Duván Vergara le dio el descuento para los locales.

La Academia tuvo una noche cuesta arriba desde el inicio. Tigre golpeó en momentos clave y construyó una ventaja que desacomodó al conjunto local. Con el correr de los minutos, Racing mostró dificultades para generar juego y quedó expuesto frente a un rival que fue contundente en cada avance.

Santiago López, delantero de Tigre, cubre la pelota ante la marca de Gastón Martirena, lateral de Racing.

Gonzalo "Pity" Martínez abrió el marcador para el Matador, con un remate por arriba de la cabeza de Facundo Cambeses tras robarle la pelota a Nazareno Colombo.

Martín Garay amplió la ventaja para el 2-0 de Tigre con un remate desde a fuera que le pica adelante del arquero de la Academia al momento de tirarse.

Martín Garay amplió la ventaja para el 2-0 del Matador

GARAY ESTIRA LA VENTAJA PARA TIGRE



El mediocampista sacó un buen remate desde afuera del área y, con complicidad de Cambeses, puso el 2-0.



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Ahora sí, Ignacio Russo convirtió su gol para transformar en goleada frente a Racing. El delantero aprovechó una gran asistencia de Pity Martínez y puso el tercero.

Nacho Russo convirtió el 3-0 para el equipo de Dabove

GOL DE NACHO RUSSO Y TIGRE GOLEA A RACING



El delantero puso el 3-0 en el Cilindro en el arranque del segundo tiempo.



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El momento de mayor tensión llegó cuando Ignacio Russo marcó el 3-0 parcial para el Matador. Apenas se reanudó el juego, desde las tribunas comenzó a bajar un fuerte cántico contra la Comisión Directiva encabezada por Diego Milito, reflejando el creciente descontento de los simpatizantes con el rumbo futbolístico del club.

“LA COMISIÓN, LA COMISIÓN, SE VA A LA PUT* QUE LO PARIO”.



El ENOJO de los HINCHAS de #Racing en la DERROTA PARCIAL 3-0 ante #Tigre . pic.twitter.com/Zs7ghVLEbs — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) August 2, 2026

El recién ingresado delantero colombiano Duván Vergara marcó el descuento para la Academia sobre los 20' del complemento.

El colombiano Vergara descontó para la Academia

NO ALCANZÓ... Duván Vergara metió un gran cabezazo contra un palo para sellar el 1-3 de Racing. pic.twitter.com/e5OtYCoIwi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026

La reacción de Racing llegó tarde y solo sirvió para decorar el resultado. Más allá del descuento, el equipo nunca estuvo cerca de revertir la historia y terminó sumando otra noche de frustración ante su gente, que despidió al plantel entre silbidos y reclamos.

El clima político en el club también volvió a quedar en el centro de la escena. Los cuestionamientos hacia la gestión de Diego Milito ya habían aparecido en los últimos meses y la derrota ante Tigre profundizó el malestar. La caída dejó a Racing obligado a reaccionar rápidamente para evitar que la crisis deportiva siga creciendo.

Los insultos de los hinchas de Racing para Diego Milito

El bajo rendimiento del equipo y la disconformidad por un mercado de pases que no convenció derivaron en fuertes reclamos de los hinchas hacia la dirigencia, con Diego Milito como principal destinatario de las críticas.

El minuto a minuto de Racing vs Tigre