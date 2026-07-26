Un grande de Brasil ofertó por Santiago Sosa: la respuesta de Racing

Desde el Brasileirao quieren quedarse con Santiago Sosa y le presentaron una propuesta formal a Racing, que ya manifestó sus pretensiones.

El ciclo Juan Pablo Vojvoda empezó con el pie derecho en Racing, con dos triunfos en los 16avos de la Copa Argentina y el debut en el Torneo Clausura. Y cuando todo parecía encaminarse para tener un buen y tranquilo segundo semestre, desde Brasil quieren arrebatarle a nada menos que al capitán, Santiago Sosa.

El volante de 27 años es una de la piezas más importantes del equipo y uno de los principales referentes de las últimas temporadas. En ese sentido, desprenderse de él dejaría un hueco difícil de llenar en el plantel, al menos en el corriente mercado de pases, y su ausencia podría hacerse sentir en la segunda mitad del año.

Vasco Da Gama quiere a Santi Sosa, pero Racing rechazó la oferta Racing no pretende desprenderse así como así de su capitán. @santisosa.5 El Vasco Da Gama, que desde febrero está interesado en él, presentó este fin de semana una oferta formal de 7.500.000 de dólares brutos. Y en las últimas horas, desde Avellaneda rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente, aunque los montos pretendidos no se alejan demasiado de la mencionada cifra.

10 millones de dólares es la cifra que pide la Academia, un número que no resulta en lo absoluto inalcanzable para el poderío económico de los clubes brasileños. Por lo tanto, si el cuadro carioca acepta estirarse un poco más, Santi podría partir en los próximos días. En ese caso, el equipo de Vojvoda tendría tiempo de reemplazarlo hasta el 2 de septiembre, por la prórroga establecida por venta de jugadores al exterior.