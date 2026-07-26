Independiente pisó fuerte en el debut y le ganó 2-0 a Estudiantes en La Plata
Con goles de Ávalos y Montiel en el complemento, el Rojo metió un triunfazo frente al León y arrancó el Clausura con el pie derecho. Rey le atajó un penal a Guido Carrillo.
Independiente arrancó el Torneo Clausura con un triunfo que vale oro. Como visitante y en una cancha bravísima, el equipo de Gustavo Quinteros se impuso por 2-0 ante Estudiantes de La Plata con goles Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.
Ávalos puso en ventaja a Independiente
Montiel aprovechó un insólito blooper del fondo de Estudiantes y sentenció el 2-0
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