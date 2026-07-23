River busca repatriar a una figura que sonó en Boca y estuvo cerca de firmar con Independiente

Ante las dificultades para incorporar a Thiago Almada, River activó una alternativa e inició contactos para concretar un regreso que ilusiona a los hinchas.

River busca dar otro golpe en el mercado y avanza por el regreso de un futbolista que estuvo entre 2022 y 2024.

River Plate ya comenzó a trabajar en una de las operaciones que podría sacudir el mercado de pases. Esequiel Barco, actualmente en Spartak Moscú, analiza dejar Rusia por cuestiones personales y el club de Núñez inició conversaciones para intentar concretar su regreso después de poco más de dos años.

No es la primera vez que el nombre de Barco aparece ligado a un regreso al fútbol argentino. En los últimos mercados fue seguido de cerca por Boca, que evaluó su incorporación aunque las diferencias económicas con Spartak Moscú impidieron avanzar en la negociación. Además, Independiente también intentó repatriarlo y llegó a realizar gestiones concretas para lograr su vuelta, impulsado por el deseo del propio futbolista de regresar al país, aunque la operación tampoco prosperó por los altos costos de la transferencia.

River negocia con Spartak Moscú para repatriar a Esequiel Barco River busca dar otro golpe en el mercado y avanza por el regreso de Esequiel Barco. barco.ezequiel / Instagram La negociación no será sencilla. Spartak Moscú pretende entre 4 y 5 millones de dólares por el 50% de la ficha del mediocampista ofensivo, una cifra que la dirigencia intentará negociar para acercar posiciones. En este contexto, la voluntad del futbolista de abandonar el fútbol ruso aparece como un factor determinante para avanzar en la operación.

El interés por Barco también está relacionado con las dificultades que surgieron para cerrar la incorporación de Thiago Almada. Mientras Flamengo avanza con una propuesta importante para quedarse con el campeón del mundo, River explora otras opciones y encontró en Barco una alternativa de jerarquía para reforzar el plantel de Eduardo Coudet.