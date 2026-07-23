River confirmó la compra de Ángel Correa: la cifra histórica que pagará por su pase, récord para el club

Luego de varios idas y vueltas en las negociaciones, River llegó a un acuerdo con Tigre de México para comprar al campeón del mundo en Qatar 2022.

River llegó a un acuerdo con Tigre de México y comprará a Ángel Correa en una cifra millonaria.

Después de semanas de negociaciones, idas y vueltas y un final que parecía complicarse sobre la hora, River consiguió cerrar uno de los grandes golpes del mercado de pases. Ángel Correa será nuevo jugador del Millonario y se convertirá en el sexto refuerzo del ciclo de Eduardo Coudet, luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo definitivo por su transferencia.

El desenlace llegó tras una jornada cargada de incertidumbre. Cuando todo parecía encaminado, Tigres modificó las condiciones del acuerdo y exigió una suma mayor, situación que generó un fuerte malestar en Núñez. Incluso, desde la dirigencia de River dejaron trascender que no continuarían negociando si el club mexicano mantenía esa postura. Finalmente, las diferencias quedaron atrás y la operación terminó de cerrarse.

River pagará a Ángel Correa por 15 millones de dólares En total, River desembolsará 15 millones de dólares por el pase del campeón del mundo con la Selección argentina, quien firmará un contrato hasta diciembre de 2029. La señal definitiva llegó cuando Ángel Correa se presentó en el predio de Tigres únicamente para despedirse de sus compañeros, retirar sus pertenencias y cerrar su etapa en el fútbol mexicano.

Ángel Correa será nuevo jugador de River a cambio de 15 millones de dólares. Ángel Correa /Instagram El rosarino deja Tigres después de una temporada brillante, en la que disputó 54 partidos, convirtió 23 goles y repartió 14 asistencias, números que despertaron el interés de varios clubes, aunque el deseo del futbolista de vestir la camiseta de River terminó siendo determinante para concretar la transferencia.

Ahora solo resta que Correa viaje a Buenos Aires para realizarse la revisión médica, firmar su vínculo y ponerse a disposición del Chacho Coudet. En el cuerpo técnico lo esperan como una de las grandes figuras para afrontar un segundo semestre en el que River buscará pelear por todos los títulos.