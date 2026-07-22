Sorpresa: en Boca interesa un delantero que Gallardo dejó libre de River y luego quiso repatriarlo

En la intensa búsqueda de un 9, Boca posó sus ojos en un futbolista surgido del Millonario que juega en el fútbol europeo y ya preguntó condiciones.

Boca no se retira del mercado y, a pedido de Rodolfo Arruabarrena, ahora la prioridad absoluta es incorporar a un centrodelantero. El DT ya le pasó a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme una lista de nombres, pero hay uno que resalta por sobre los demás: Luciano Gondou.

Surgido de las Inferiores de River -se fue libre en 2019 sin haber debutado en Primera División-, el zurdo de 25 años milita hace un tiempo en la liga rusa: tras romperla en Argentinos Juniors, fue comprado por el Zenit a mediados de 2024 y luego pasó al CSKA Moscú, que lo pagó €16.000.000 en enero de este año.

Boca preguntó condiciones por Gondou y recibió una respuesta contundente Ahí es donde aparece la principal traba, porque el club dueño de su pase quiere recuperar gran parte de la inversión que hizo hace algunos meses. Por eso, le hicieron saber a Boca que deberá desembolsar una cifra superior a los €10.000.000 si quiere llevarse a un Gondou, cuando en la Ribera habían preguntado por un préstamo.

Luciano Gondou. Foto: @lucianogondou Para marcar un antecedente reciente, casualmente vuelve a aparecer en escena el Millonario. A fines de 2025, Marcelo Gallardo quiso repatriar al delantero que en su momento no tuvo en cuenta. Para entonces, ya era inviable: el interés no prosperó debido a su altísima cotización y semanas más tarde el futbolista fue presentado en el CSKA.