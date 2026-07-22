El Ratón Ayala reveló por qué golpeó en la cara a Dani Olmo tras la final del Mundial: "Estoy arrepentido"

El ayudante de Lionel Scaloni en la Selección argentina habló por primera vez de su agresión al jugador español que generó un fuerte repudio.

Después de varios días de silencio, Roberto Ayala dio la cara. El integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni se refirió por primera vez al encontronazo que protagonizó con Dani Olmo una vez finalizada la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, un episodio que quedó registrado por las cámaras y que lo dejó bajo la lupa.

Ayala rompió el silencio: sus disculpas a Dani Olmo y por qué reaccionó así "Estoy arrepentido. Fue una reacción a un dicho. El lugar que ocupo es un lugar donde no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos", expresó el exdefensor, completamente apenado por su reacción.

Dicho eso, el Ratón aclaró que estuvo lejos de ser un golpe de puño. "Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir", aseguró, en diálogo con Valencia Capital Radio. Además, dejó en claro que buscará disculparse con el futbolista español: "Si lo veo, obviamente le pediré las disculpas en persona".

Roberto Ayala le pegó un cachetazo a Dani Olmo X El tumulto tuvo como protagonista a Leandro Paredes y, según la versión de Ayala, tanto él como el resto del cuerpo técnico fueron a intentar calmar la situación y evitar que la pelea creciera. De hecho, Scaloni fue uno de los que se metió corriendo a separar. "Cuando termina el partido veo que hay una gresca en la mitad de la cancha y fuimos a buscar a nuestros jugadores para que terminara ahí porque no somos eso", afirmó.