No se vio por TV: un ayudante de Scaloni agredió a Dani Olmo tras la final entre Argentina y España

En medio de los incidentes tras el pitazo final, una imagen protagonizada por el ayudante de Lionel Scaloni y el volante español generó una fuerte repercusión.

Un incidente que involucra a Roberto Ayala, ayudante de campo de Scaloni, y Dani Olmo generó repercusión mundial tras el título de España.

La final entre España y Argentina no terminó con el pitazo de Slavko Vincic. Tras la victoria española por 1-0 en el alargue, el clima se calentó dentro del campo de juego y se registraron varios enfrentamientos entre jugadores de ambos seleccionados que obligaron a Lionel Scaloni a entrar corriendo al campo de juego para separar.

En medio de ese contexto, una de las imágenes que más repercusión generó involucró a Roberto Ayala, ayudante de campo del propio Scaloni, y a Dani Olmo. Según muestran las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y distintos medios internacionales, el exdefensor argentino protagonizó un altercado con el mediocampista español cuando los festejos de la Roja ya estaban en marcha.

Las secuencias difundidas muestran a Ayala acercándose a Olmo en medio de la confusión generalizada. El episodio se produjo mientras Scaloni y Walter Samuel intentaban calmar a varios futbolistas argentinos que discutían con jugadores españoles en la zona central del campo.

La bofetada de Roberto Ayala a Dani Olmo tras la final del Mundial Roberto Ayala le pegó un cachetazo a Dani Olmo X Los incidentes comenzaron instantes después del final del encuentro. Leandro Paredes fue uno de los protagonistas de los cruces con Eric García y Gavi, una situación que derivó en su expulsión por parte del árbitro esloveno. La FIFA podría analizar los hechos ocurridos una vez concluido el partido para determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias adicionales.

Qué dijo Dani Olmo tras el partido en zona mixta Ya en zona mixta, Dani Olmo evitó profundizar sobre el episodio con Ayala y prefirió referirse a la actitud general del seleccionado argentino durante los festejos españoles. "No nos importa. Al final es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas", expresó el volante de la Roja.