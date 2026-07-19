El Ratón Ayala destacó una peculiar virtud de los jugadores argentinos antes de la final: "Hoy va a salir"

Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, habló en la previa del duelo contra España y resaltó una característica especial de la Selección argentina.

La Selección argentina juega una nueva final. Ante España, juega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el duelo decisivo del Mundial 2026 en busca de las tan deseada cuarta estrella y una nueva gesta del equipo dirigido por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico integrado por Walter Samuel, Pablo AImar y Roberto Ayala.

Como viene sucediendo en cada partido, el Ratón fue el encargado de hablar con la prensa en la previa y realizar el último análisis antes de que comience a rodar la pelota sobre el verde césped. Allí dejó un mensaje para las 47 millones de almas albicelestes a minutos del choque más esperado de los últimos 3 años y medio.

Roberto Ayala destacó el "barrio" de la Selección argentina DSports "Disfrutaremos este partido a nuestra manera. Sabemos que es muy difícil llegar hasta acá, así que hay que estar presente, disfrutarlo y jugarlo, competir", comenzó el exdefensor y actual ayudante de campo. Tras esto, destacó una peculiar virtud de los futbolistas argentinos: "Hoy va a salir esa parte el barrio que cada uno de estos futbolistas lleva adentro".

Luego, analizó cómo cree que será el jugo y resaltó las características de ambos combinados nacionales: "Desde el juego, evidentemente va a haber una pelota que los dos equipos la quiere y mucho. Hoy creo que la clave va a ser en cómo la pierdas la pelota, o cómo terminemos las jugadas. Sabemos que enfrentamos a una selección que maneja muy bien la pelota y los tiempos, así que vamos a tener que estar finos".