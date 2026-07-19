Con sorpresas en el once inicial, la Selección argentina va en busca del bicampeonato frente a España

La Selección argentina se enfrentará este domingo con su par de España , en la que será la gran final del Mundial 2026 y que contará con el tan ansiado cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Lionel Scaloni confirmó el equipo titular con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás González y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Por el lado de España , Luis de la Fuente también definió su formación con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Pese a algunas molestias físicas sufridas en la semifinal, tanto Porro como Yamal estarán desde el arranque.

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El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic, mientras que en el VAR estará la nicaragüense Tatiana Guzmán.

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Lionel Scaloni realizará tres modificaciones respecto al once que comenzó el partido ante Inglaterra, con el objetivo de conseguir el bicampeonato mundial tras el título obtenido en Qatar 2022. El primer cambio estará en el lateral derecho: Nahuel Molina ingresará por Gonzalo Montiel. El futbolista del Atlético de Madrid había ganado la competencia por el puesto durante el torneo, pero tras la semifinal ante Inglaterra perdió terreno. Montiel, en cambio, tuvo un buen ingreso en el segundo tiempo y terminó convenciendo al cuerpo técnico para volver a la titularidad en el partido decisivo.

La segunda variante también estará sobre ese sector del campo. Rodrigo De Paul recuperará su lugar en el mediocampo luego de haber comenzado como suplente frente a Inglaterra. El volante reemplazará a Giuliano Simeone y volverá a ser titular en una final, una decisión que responde a su importancia dentro del funcionamiento del equipo y a su rendimiento en partidos determinantes.

La última modificación es -probablemente- la más inesperada: Leandro Paredes dejará su lugar en el equipo titular debido a que no llega al ciento por ciento desde lo físico. En su reemplazo ingresará Nicolás González, que ocupará un lugar en la formación inicial para el duelo ante España.

La Selección argentina va en busca del bicampeonato del mundo

La Selección argentina se metió en esta instancia luego de conseguir una épica victoria ante Inglaterra, rival al que le dieron vuelta el resultado sobre el final del encuentro gracias a los goles del mediocampista Enzo Fernández y del delantero Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi.

Tras vencer a Inglaterra, la Selección argentina se prepara para enfrentar a España en la final. X Selección argentina

En este enfrentamiento los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron dejar atrás las flojas actuaciones que venían demostrando en las fase previas, por lo que llegan a la ilusión al máximo con el objetivo de conseguir el bicampeonato en el Mundial, que además representaría la cuarta estrella.

Pese a sus 39 años, Messi sorprendió a todos con su actuación en este Mundial, donde se cargó el equipo al hombro y apareció en los momentos más complicados. En lo que va de la competencia, el astro rosarino anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias.

España quiere conseguir la segunda estrella

Del otro lado estará España, que luego del empate en su primera presentación ante Cabo Verde comenzó a mostrar su mejor versión y ganó todos sus partidos casi sin sufrir, aunue tampoco le sobró mucho contra sus oponentes. En las semifinales, los dirigidos por Luis De la Fuente dieron una cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a Francia, que era la gran candidata.

Mikel Oyarzabal celebra su gol de penal en el duelo de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España. EFE

El de este domingo será el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, la gran promesa española, en un duelo que atraerá la mirada del mundo entero.

Formaciones y otros detalles del partido

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Gonzáles y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis De la Fuente.

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

Hora: 16

Árbitro: Slavko Vinci (Eslovenia)

VAR: Tatiana Guzmán (Nic)

Fuente: NA