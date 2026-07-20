Se supo qué le dijo Otamendi a Rodri, indignado tras la consagración de España ante Argentina

Una vez finalizado el encuentro, se produjo un tenso intercambio en el campo en el que Otamendi les recriminó a Rodri y Laporte sus declaraciones en la previa.

La Selección argentina sucumbió en la final del Mundial 2026 ante España, que se impuso con mucha autoridad y justicia, aunque apenas pudo ganar 1-0 en el alargue, pese a ser muy superior física y futbolísticamente durante todo el partido. Y tras el pitazo final, se produjeron algunos momentos de tensión en el campo entre los futbolistas.

Uno de ellos tuvo como protagonistas a Nicolás Otamendi y Rodri Hernández, y en un rol indirecto también a Aymeric Laporte. Esto se dio cuando el capitán español fue a saludar al defensor central argentino, y este le negó el saludo de mala manera y comenzó a recriminarle las declaraciones que habían hecho en la previa del encuentro sobre el arbitraje, sugiriendo que condicionaron el trabajo del esloveno Slavko Vincic.

El picante cruce de Nicolás Otamendi con Rodri ESPN "Toda la semana estuviste llorando. Vos y Laporte, los dos. Eso no se hace, estuviste llorando con los árbitros, amigo", apuntó el Káiser, notoriamente molesto. "Lo siento mucho, pero ¿de qué hablas? Tenme respeto...", le replicó el volante del Manchester City. "Tengo respeto pero vos no tenés que hablar así, ¿sabés?", retrucó Ota.

En este breve pero intenso intercambio, que incluyó la intervención también de Mikel Oyarzabal para tratar de calmar las aguas, Rodri se mostró consternado y confundido con las acusaciones de Otamendi. Lo cierto es que lo único que había dicho Hernández fue un breve pero precavido "No hay que entrar en provocaciones" en los días previos. Pero quien sí había polemizado de manera fuerte había sido el defensor del Athletic Club de Bilbao.