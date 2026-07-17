La polémica acusación de un jugador de España sobre el juego de Argentina: "Es un equipo que deja muchos recados"

A horas de la final del Mundial, el defensor de España apuntó contra la intensidad con la que juega la Selección y reclamó una actuación firme del árbitro.

La final ya empezó a jugarse fuera de la cancha y un referente español lanzó una advertencia sobre Argentina.

La cuenta regresiva para la final entre la Selección argentina y España ya se vive con máxima tensión y, esta vez, fue Aymeric Laporte quien agregó un ingrediente extra. El defensor de la Roja habló sobre el estilo de juego del equipo de Lionel Scaloni y dejó una crítica que rápidamente generó repercusión en la previa del encuentro decisivo que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En una entrevista con el diario Marca, el zaguero español aseguró que durante el torneo observó situaciones que le llamaron la atención. "No me preocupa en lo absoluto la agresividad dentro del fútbol, si es consentido y el árbitro hace su trabajo. Pero sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados (NdR: en España se usa para indicar que un jugador da patadas o golpes a sus rivales)", afirmó.

La frase de una figura de España que encendió la final con Argentina ¿Agresividad de Argentina? No hay problema. Don Aymeric @Laporte, hay una final del #Mundial2026 por disputar... al máximo. https://t.co/QSxrqDndMU pic.twitter.com/BEIKFpO7kS — MARCA (@marca) July 17, 2026 Laporte consideró que ese tipo de acciones pueden influir en el desarrollo de un partido tan importante como una final del mundo. "Eso no se debería permitir en competencias así, porque te puede desestabilizar y cabrear", agregó el defensor, que será titular en la zaga central junto al joven Pau Cubarsí.

El futbolista también puso el foco en la actuación arbitral y sostuvo que será clave para mantener el control del encuentro. "Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un futbolista o dos hacen eso, el partido se vuelve un descontrol", expresó.