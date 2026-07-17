Rodri, capitán de España, se rindió ante Messi y reconoció el poder de Argentina: "Nos toca el rival más duro"

Rodri destacó el crecimiento de España, llenó de elogios a Lionel Messi y reconoció que la Selección argentina representa el desafío más complicado del Mundial.

Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, llenó de elogios a Messi y reconoció que Argentina es el rival más difícil del torneo. Se viene una final imperdible.

España ya palpita la final del Mundial frente a la Selección argentina y uno de los encargados de tomar la palabra fue Rodri Hernández, líder futbolístico y capitán del equipo de Luis de la Fuente. En la conferencia de prensa previa al partido decisivo, el mediocampista destacó la evolución de la Roja durante los últimos años y aseguró que el equipo llega preparado para afrontar el desafío más importante de este ciclo.

“Venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto un equipo madurar a lo largo de los últimos años”, señaló el volante, que recordó los títulos obtenidos recientemente por España como parte de una construcción que tuvo como metas la UEFA Nations League, la Eurocopa y ahora la posibilidad de conquistar la Copa del Mundo.

El jugador del Manchester City remarcó que la fortaleza colectiva fue una de las claves del recorrido español en el torneo. “Somos un equipo muy completo y muy difícil de batir. Lo hemos demostrado durante el torneo. Hemos recibido solamente un gol y manejamos muy bien nuestra área, el mediocampo y el área rival”, sostuvo.

Rodri admitió que Argentina es el rival más difícil Rodri reconoció la jerarquía de Argentina DSports Sin embargo, Rodri dejó en claro que la final tendrá una dificultad especial. “El objetivo de España era ganar la Copa y ahora nos toca el rival más duro para lograrla. Va a ser un test perfecto para saber si somos capaces de levantar esta copa del mundo contra el rival más en forma”, afirmó sobre el equipo de Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo y finalista por segunda edición consecutiva.

El tremendo elogio de Rodri a Messi antes de Argentina-España "ES EL MEJOR JUGADOR DE TODOS LOS TIEMPOS"Los elogios de Rodri para Lionel Messi, en la previa de la final del #MundialEnDSPORTS entre España y Argentina.#DSPORTSNoticiasLite Tarde#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lyUH7R6iah — DSPORTS (@DSports) July 17, 2026 Además, el mediocampista fue consultado por Lionel Messi y no dudó en reconocer la dimensión histórica del capitán argentino. “Para mí, Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar una Copa del Mundo y en este caso a otra final”, respondió.