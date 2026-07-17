Rodri, capitán de España, se rindió ante Messi y reconoció el poder de Argentina: "Nos toca el rival más duro"
Rodri destacó el crecimiento de España, llenó de elogios a Lionel Messi y reconoció que la Selección argentina representa el desafío más complicado del Mundial.
España ya palpita la final del Mundial frente a la Selección argentina y uno de los encargados de tomar la palabra fue Rodri Hernández, líder futbolístico y capitán del equipo de Luis de la Fuente. En la conferencia de prensa previa al partido decisivo, el mediocampista destacó la evolución de la Roja durante los últimos años y aseguró que el equipo llega preparado para afrontar el desafío más importante de este ciclo.
“Venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto un equipo madurar a lo largo de los últimos años”, señaló el volante, que recordó los títulos obtenidos recientemente por España como parte de una construcción que tuvo como metas la UEFA Nations League, la Eurocopa y ahora la posibilidad de conquistar la Copa del Mundo.
El jugador del Manchester City remarcó que la fortaleza colectiva fue una de las claves del recorrido español en el torneo. “Somos un equipo muy completo y muy difícil de batir. Lo hemos demostrado durante el torneo. Hemos recibido solamente un gol y manejamos muy bien nuestra área, el mediocampo y el área rival”, sostuvo.
Rodri admitió que Argentina es el rival más difícil
Sin embargo, Rodri dejó en claro que la final tendrá una dificultad especial. “El objetivo de España era ganar la Copa y ahora nos toca el rival más duro para lograrla. Va a ser un test perfecto para saber si somos capaces de levantar esta copa del mundo contra el rival más en forma”, afirmó sobre el equipo de Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo y finalista por segunda edición consecutiva.
El tremendo elogio de Rodri a Messi antes de Argentina-España
Además, el mediocampista fue consultado por Lionel Messi y no dudó en reconocer la dimensión histórica del capitán argentino. “Para mí, Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar una Copa del Mundo y en este caso a otra final”, respondió.
"Pero Argentina es mucho más que solo Messi, creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con muchos jugadores de altísimo nivel y que al día de hoy sinceramente somos los dos equipos que mejor hemos jugado de manera colectiva", agregó en una de las frases más destacadas de la conferencia previa al encuentro que definirá al campeón del Mundial 2026.