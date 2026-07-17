En vivo: Deportivo Riestra se lo empató 1-1 a San Lorenzo por los 16avos de la Copa Argentina
En el debut de Néstor Gorosito como DT, San Lorenzo iguala con Deportivo Riestra en la cancha de Deportivo Morón.
San Lorenzo empata 1-1 Riestra por los dieciseisavos de la Copa Argentina en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Morón. El único gol del partido hasta el momento fue convertido por el delantero Matías Reali, a los 26 minutos del primer tiempo.
El ganador entre San Lorenzo y Deportivo Riestra clasificará a 8avos de final de la Copa Argentina donde ya espera Gimnasia de La Plata, que venció a Acassuso.
El golazo de Reali para el 1-0 de San Lorenzo
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