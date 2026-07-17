Enzo Pérez mostró jerarquía en su regreso: así fue su partido con la camiseta del Deportivo Maipú

El regreso de Enzo Pérez era el gran atractivo de la tarde en calle Vergara y, más allá de la falta de ritmo lógico tras su llegada, el experimentado volante dejó señales claras de la calidad que puede aportarle al Deportivo Maipú.

Desde los primeros minutos intentó hacerse eje del juego. Mostró destellos de su jerarquía con varios cambios de frente y pelotas filtradas buscando la espalda de los defensores para encontrar a Silva . Sin embargo, Graneros entendió rápidamente que debía anularlo y se convirtió en una marca personal que lo obligó a moverse por distintos sectores del mediocampo para entrar en contacto con el balón.

Enzo también comprendió enseguida que la Primera Nacional se juega con una intensidad diferente. No dudó en ir fuerte a disputar una pelota dividida y terminó viendo la tarjeta amarilla, una muestra de que también estaba dispuesto a meter cuando el partido lo exigía.

Bien controlado por el mediocampo de San Martín de Tucumán, le costó asumir el protagonismo con la pelota durante varios pasajes del encuentro. Aun así, cada vez que logró recibir con tiempo dejó en evidencia su calidad para jugar de primera y encontrar espacios donde otros no los veían.

En el complemento comenzó a influir más. Metió un gran pase profundo para De la Reta , acción que terminó con un remate de Saccone que estuvo cerca de convertirse en la apertura del marcador. Minutos más tarde volvió a romper líneas con otra asistencia precisa para Fagioli , que llegó hasta el fondo y generó otra situación de peligro para el Cruzado.

Enzo Pérez en modo Nacional





Además de su visión de juego, aportó toda su experiencia para manejar los tiempos del partido. Fue inteligente para proteger la pelota, fabricar infracciones y darle aire a su equipo en momentos de presión. También recuperó varios balones en la mitad de la cancha, utilizando el cuerpo con oficio y entregando siempre el primer pase con precisión.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Mariano Echeverría decidió reemplazarlo. El cambio coincidió con el ingreso de Mirko Bonfigli, quien podría haber disputado uno de sus últimos partidos con la camiseta del Deportivo Maipú debido al fuerte interés de Unión de Santa Fe.

En líneas generales, Enzo Pérez aprobó su regreso. Todavía lejos de su mejor versión física, dejó en claro que su jerarquía sigue intacta. Cada intervención tuvo criterio, filtró pelotas que rompieron líneas, ordenó al equipo desde el círculo central y demostró que puede convertirse en el conductor futbolístico que necesita el Cruzado para afrontar la segunda parte del campeonato.

La salida de Enzo Pérez