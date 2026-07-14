Enzo Pérez emocionó a Maipú: "Mi decisión era terminar en Mendoza, en el club"

El histórico volante fue presentado oficialmente y explicó por qué eligió regresar al Cruzado para cerrar su carrera como futbolista.

Después de una carrera que lo llevó por el fútbol argentino, Europa y la Selección Argentina, Enzo Pérez volvió oficialmente al lugar donde todo comenzó. El mediocampista de 40 años fue presentado este martes como nuevo jugador de Deportivo Maipú y dejó en claro que su regreso responde a una decisión profundamente personal.

La frase que marcó la conferencia fue contundente: "Mi decisión era terminar en Mendoza, en el club", una declaración que resume el motivo por el cual decidió rescindir su vínculo con Argentinos Juniors para regresar al Cruzado, la institución donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

La presentación se realizó en el Hotel Esplendor, con una importante presencia de dirigentes, periodistas e hinchas. Allí, Enzo reconoció que el regreso era una promesa que tenía pendiente y que, más allá de las propuestas que pudiera tener, siempre quiso cerrar su carrera en la provincia que lo vio nacer futbolísticamente.

Enzo Pérez y su familia. Gentileza Con una trayectoria en la que defendió las camisetas de Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Benfica, Valencia, River Plate y Argentinos Juniors, además de disputar dos Copas del Mundo con la Selección Argentina, el volante vuelve al club en el que debutó siendo apenas un adolescente.

El presidente Hernán Sperdutti calificó el regreso como "un sueño para el club, para el socio y para el hincha", mientras que el dirigente Gabriel Viglianti destacó que la presencia de Enzo "jerarquiza y exige" a toda la institución, tanto dentro como fuera de la cancha.