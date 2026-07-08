Fin de ciclo en Maipú: quiénes asoman para conducir el club y el posible rol de Enzo Pérez

El Deportivo Maipú comienza a transitar una etapa de definiciones tanto en lo institucional como en lo deportivo. El próximo 27 de julio se llevará a cabo la Asamblea Ordinaria del club y, si se cumplen los plazos previstos, ese mismo proceso podría derivar en la elección de las nuevas autoridades, marcando el cierre del ciclo de Hernán Sperdutti como principal referente de la institución.

Con la confirmación de que Sperdutti no continuará al frente del club, comenzaron a surgir los primeros nombres para sucederlo. Todos pertenecen al actual espacio dirigencial y uno de los que más fuerza tomó en las últimas semanas es el de Nicolás Adriano , hombre cercano al actual presidente y con participación en la vida institucional del Cruzado.

En paralelo, aparece un nombre que despierta ilusión entre los hinchas: Enzo Pérez .

Hernán Sperdutti, en un principio, no seguirá como presidente del Botellero.

Luego de quedar descartada la posibilidad de incorporarse como futbolista por cuestiones personales, para este semestre, surgió otra alternativa que fue conversada puertas adentro del club: que el ex mediocampista de la Selección Argentina pueda sumarse durante el segundo semestre como colaborador del área de fútbol.

La posibilidad existe y fue analizada en distintos momentos, aunque todavía no hay una definición ni una propuesta formalizada . Su experiencia, liderazgo y conocimiento del ambiente futbolístico lo convierten en un perfil que seduce a la dirigencia de cara a la nueva etapa institucional.

El foco también está en la cancha

Mientras tanto, el plantel dirigido por Mariano Echeverria continúa enfocado en el campeonato de la Primera Nacional.

Tras comenzar la segunda rueda con una importante victoria como local frente a Agropecuario de Carlos Casares, el Cruzado buscará ratificar ese buen arranque cuando visite este sábado, desde las 15, a Atlético de Rafaela.

Con cambios que podrían producirse en la conducción del club y la expectativa por el posible desembarco de Enzo Pérez en una función dirigencial o deportiva, Maipú atraviesa semanas decisivas para definir el rumbo de su futuro, sin descuidar el objetivo principal: seguir creciendo dentro de la cancha.