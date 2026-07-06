¿Viajás por el Acceso Este? Los 3 cortes en Guaymallén y Maipú que te afectarán

"Planificá tu viaje, salí con tiempo" es la frase que utiliza el Gobierno Provincial para los miles de automovilistas y pasajeros que circulan día a día por el Acceso Este . La frase tiene sentido ya que este lunes arrancarán las obras en la zona de Guaymallén, donde suelen transitar más de 100.000 automovilistas por día.

Los trabajos arrancarán a las 8, y la fecha fue pensada por el inicio del receso escolar en Mendoza, para que el impacto en el tránsito sea menor.

Lo cierto es que las obras en Guaymallén se sumarán a las que ya se vienen realizando en la zona de Maipú, por lo que los automovilistas que utilicen esta ruta 22 (exruta 7) se pueden llegar a encontrar hasta con tres tramos de cortes y desvíos.

Hay que tener en claro que los trabajos no son los mismos en ambas manos, sino que los cortes están distribuidos en zonas distintas del propio Acceso Este, y son los siguientes:

En el caso de Guaymallén, el intendente dio detalles respecto a cómo se trabajará en el Acceso Este, para que la intervención no genere mayores problemas y llegar a la mayor agilidad en el tránsito, a pesar de los cortes y las calzadas reducidas.

Los trabajos tanto desde Tirasso hacia el Este; como desde Arturo González hacia el Oeste, arrancarán en un tramo de 500 metros, donde estará la vía rápida cortada y se podrá circular en el carril lento y los dos carriles de las colectoras.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Las empresas se centrarán, de esta forma, en el carril rápido y a zona del cantero central, que es donde se construirá la tercera trocha.

El método de trabajo será en "bloques" que arrancarán en 500 metros, y que se irán sumando las próximas semanas de forma progresiva hasta llegar a tener tres bloques, con un tramo total que llegará a tener 1,5 km de extensión en el área de trabajo.

Inspectores para controlar y colectoras liberadas en Guaymallén

Habrá 30 inspectores municipales abocados exclusivamente a las obras que comenzarán en el Acceso este lunes.

Los mismos estarán en las principales intersecciones; y también habrá otros en motocicletas recorriendo las zonas de conflicto para garantizar fluidez en el tránsito. Este operativo contará con desvíos internos, señalización, monitoreo y asistencia a los conductores.

Tanto en la mano hacia el Este, como hacia el Oeste, los cortes se darán en el carril rápido, ya que la tercera trocha se construirá donde está actualmente el cantero central.

De esta forma, no habrá un corte total, por lo que los automovilistas tendrán dos opciones: seguir por el carril lento del Acceso Este, o desviarse unos metros por las colectoras, que estarán liberadas y habrá dos vías en el mismo sentido para circular, ya que el municipio decidió que desde este mismo lunes no se podrá estacionar en esas zonas.

"Queremos ofrecer la mayor cantidad de oportunidades y variantes a los automovilistas para transitar. Por eso, de las dos vías del Acceso Este que se tenían, ahora tendrán tres: la mano lenta y las dos de las colectoras que estarán habilitadas", reforzó Calvente.