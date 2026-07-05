Comienzan las obras en el Acceso Este en Guaymallén: cómo pretenden evitar el colapso vehicular

La municipalidad de Guaymallén se prepara para uno de los desafíos más importantes de los últimos años en materia vial, con el comienzo de las obras a partir de este lunes a las 8 en el Acceso Este (Ruta 22) , principal vía de ingreso a la Ciudad de Mendoza -que será transformada y mejorada con la construcción de una tercera trocha- y que es utilizada por más de 100.000 automovilistas todos los días hábiles.

Este acceso, en esa zona neurálgica que tendrá una inversión superior a los US$ 50 millones, no solamente es utilizado por los vecinos de Guaymallén, sino a prácticamente todos los que automovilistas que provienen de la zona Este de Mendoza, además de gente de Maipú y demás comunas del Gran Mendoza. Pero también tiene recorridos que lo atraviesan que forman parte del corredor productivo de la zona, lo que implica también trabajos de ingeniería fuertes para intentar que no colapse una red de tránsito que ha quedado ya chica actualmente para el parque automotor del área metropolitana, y que se verá fuertemente resentida en los próximos dos años de obra.

A partir de este lunes, comenzarán los trabajos en el propio Acceso Este (en las intersecciones con Arturo González hacia el Oeste y con Tirasso hacia el Este) pero también debutará y se pondrá en práctica todo el sistema de desvíos y de contención del tránsito que se han pergeñado tanto del ámbito público como privado.

Este punto es tan importante como la obra, y de hecho fue una condición en la licitación para las empresas que participaron, ya que además de la propuesta de obra y presupuesto, debían ofrecer todo el esquema de desvíos y calles alternativas para mantener una red de tránsito sin mayores colapsos.

Ante esto, también es importante el trabajo de la Municipalidad de Guaymallén, ya que es la única comuna que tendrá la fiscalización e inspección de las obras provinciales y que ganó la UTE compuesta por las empresas Ayfra y Green.

Demoras inevitables y el anticipio de un "lío mayor"

Desde ya, la comuna y también el Gobierno Provincial, advirtieron que las demoras serán importantes e inevitables. De hecho, algunas estimaciones que se hicieron desde Guaymallén indican que el tiempo que uno puede tardar en hacer un recorrido -cuando estén los tres tramos de Guaymallén en obra-, podría duplicarse en horarios "normales" con las obras, y casi triplicarse en hora pico, por lo que han solicitado también que salgan con tiempo de ahora en adelante.

Este viernes, en tanto, fue consultado el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien bromeó junto con el intendente Marcos Calvente, con una verdad anticipada: "Esto ya era un lío y va a ser un lío mayor".

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"Este lunes arranca el tramo más complejo, que es el más urbano también y que atraviesa todo Guaymallén. En un comienzo no será con cortes de tránsito definitivos y comenzará a funcionar todo el mecanismo que ha dispuesto la Municipalidad de Guaymallén para buscar caminos alternativos para los 120000 autos por día que transitan ese ese Acceso. Vamos a aprovechar el inicio de las vacaciones de invierno también, para poder ir haciendo los ajustes que haya que hacer en el medio de la obra", planteó.

Calvente, por su parte, dio todos los detalles de los desvíos y aseguró que la comuna viene trabajando "desde hace varios meses" para intentar contener todo el tránsito y que se pueda convivir de la mejor manera con los trabajos.

Desvíos a partir del lunes en Guaymallén

Hay tres tramos de las obras en Guaymallén, que en total abarcarán unos 12 kilómetros. El primero de ellos va de Arturo González a Tirasso; el sector dos va de Tirasso a Estrada/Sarmiento -el más complejo y que implicará cortes totales en el Acceso-; y el tercero desde Estrada hacia el Nudo Vial.

Cortes y calles alternativas en las obras del Acceso este en Guaymallén. Prensa Guaymallén.

El primer tramo, que va desde el puente de calle Arturo González hasta el puente de calle Tirasso/Holmberg, es donde estarán centrados los desvíos y obras este lunes. Aquí se trabajará de manera "espejada", ya que los trabajos en la mano hacia el Este comenzarán en Tirasso; mientras que los de la mano hacia el Oeste iniciarán en Arturo González.

Aquellos que circulen en sentido Este (hacia San Martín), el desvío se realizará a la altura de la calle Tirasso.

Aquellos que circulen en sentido Oeste (hacia la Ciudad de Mendoza), el desvío se realizará a la altura del puente Arturo González.

Colectoras, la clave de los desvíos sin cortes totales

El intendente Marcos Calvente señaló a MDZ que tanto en la mano hacia el Este, como hacia el Oeste, los cortes se darán en el carril rápido, ya que la tercera trocha se construirá donde está actualmente el cantero central.

De esta forma, no habrá un corte total, por lo que los automovilistas tendrán dos opciones: seguir por el carril lento del Acceso Este, o desviarse unos metros por las colectoras, que estarán liberadas y habrá dos vías en el mismo sentido para circular, ya que el municipio decidió que desde este mismo lunes no se podrá estacionar en esas zonas.

"Queremos ofrecer la mayor cantidad de oportunidades y variantes a los automovilistas para transitar. Por eso, de las dos vías del Acceso Este que se tenían, ahora tendrán tres: la mano lenta y las dos de las colectoras que estarán habilitadas", reforzó Calvente.

Ingeniería del Acceso Este: obras en bloques y cortes progresivos

El intendente dio detalles respecto a cómo se trabajará en el Acceso Este, para que la intervención no genere mayores problemas y llegar a la mayor agilidad en el tránsito, a pesar de los cortes y las calzadas reducidas.

Los trabajos tanto desde Tirasso hacia el Este; como desde Arturo González hacia el Oeste, arrancarán en un tramo de 500 metros, donde estará la vía rápida cortada y se podrá circular en el carril lento y los dos carriles de las colectoras.

Las empresas se centrarán, de esta forma, en el carril rápido y a zona del cantero central, que es donde se construirá la tercera trocha.

El método de trabajo será en "bloques" que arrancarán en 500 metros, y que se irán sumando las próximas semanas de forma progresiva hasta llegar a tener tres bloques, con un tramo total que llegará a tener 1,5 km de extensión en el área de trabajo.

El proceso a realizar sobre los tramos será el siguiente:

1- Movimiento de suelos y demolición de asfalto.

2- Relleno y compactación

3- Asfaltado

"Esos serán los tres procesos de construcción en términos generales. Cuando todo esté en obra de forma simultánea, habrá por lo menos 1,5 km intervenidos en distintos estadios de obra: se podrá ver el asfaltado en el proceso más avanzado de un tramo de 500 metros; el relleno y compactación en otros 500 metros; y el comienzo del movimiento de suelos en otro bloque de 500 metros. Una vez que finalice una sección completa; se irá pasando a la próxima sección a intervenir, con nuevos desvíos hacia las colectoras", explicó el intendente de Guaymallén.

De esta forma, tanto la UTE como el municipio aseguran que es la mejor manera para avanzar de forma sólida, eficaz y lo menos problemática posible.

El tramo más difícil del Acceso Este

La sección más compleja será igulmente la que va entre Tirasso y Sarmiento, ya que allí el corte será total por la complejidad de la obra.

Como ya se informó, allí habrá un alteo del camino con unos 5 metros de elevación, ya que están planeadas también la construcción de tres nuevos puentes de comunicación Norte-Sur, que serán los siguientes: Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y también del propio carril Urquiza. Además, se ensancharán los puentes Ponce y Pescara hacia el este.

En toda esa zona se prevé además la reconstrucción del sistema de iluminación (entre Sarmiento y Urquiza), y su ampliación hacia Arturo González.

Por otro lado, entre Sarmiento hasta la calle Tirasso, se rediseñará el sistema de captación y conducción de aguas pluviales para evitar anegamientos, y se incorporarán paseos peatonales, ciclovías, mobiliario urbano y especies nativas, con financiamiento a cargo del municipio de Guaymallén.

La otra sección, que va desde Sarmiento hasta el Nudo Vial, será similar a la primera sección, que, en este caso, hay tres trochas en todo el camino, y se aguarda una intervención con un reencarpetado del camino.

Inspectores y control de Guaymallén

Por el lado de Guaymallén, se agregó que de 80 inspectores municipales, por lo menos 30 estarán abocados exclusivamente a las obras que comenzarán en el Acceso este lunes.

Los mismos estarán en las principales intersecciones; y también habrá otros en motocicletas recorriendo las zonas de conflicto para garantizar fluidez en el tránsito. Este operativo contará con desvíos internos, señalización, monitoreo y asistencia a los conductores.

Para garantizar el flujo de tránsito en las colectoras, estará prohibido el estacionamiento en toda la extensión de las laterales (colectoras) norte y sur, ya que se necesitará el espacio para que haya dos vías de circulación en esa arteria.

De igual forma, más allá de las colectoras y el propio camino reducido del Acceso Este, en Guaymallén apuntan a las calles que circulan tanto de Sur a Norte y viceversa; como así también en el mismo sentido que esta ruta 22.

Aquí aparecen, al norte del Acceso Este, calles importantes de circulación Este/Oeste y viceversa que intentarán servir como "vía de escape":

Bandera de Los Andes

Saavedra

Godoy Cruz

O'Brien

Correa Saá

Pedro Molina

Hacia el sur del Acceso Este:

Adolfo Calle

Pedro Vargas

Lamadrid

Berutti

Moldes

Elpidio González

Rodríguez Peña

En tanto, las calles que cruzan o llegan al Acceso son las siguientes: