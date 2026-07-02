Obras y desvíos en el Acceso Este de Guaymallén: qué pasará con las colectoras

En el marco del plan integral de reconstrucción y ampliación del Acceso Este , a partir del lunes 6 de julio comenzarán las obras viales en el tramo comprendido entre las calles Arturo González y Tirasso, en el departamento de Guaymallén. Los trabajos se centrarán en el cantero que divide las manos.

Aprovechando la disminución del flujo vehicular habitual por el inicio de las vacaciones de invierno, el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén elaboraron un operativo especial para garantizar la fluidez del tránsito y asegurar que la circulación nunca se interrumpa.

Para evitar demoras y mantener la conectividad del principal ingreso a la provincia, se han dispuesto los siguientes esquemas de circulación obligatoria:

Por otro lado, la medida más fuerte que emitió el municipio para garantizar el flujo de tránsito en las colectoras es que estará prohibido el estacionamiento en toda la extensión de las laterales (colectoras) norte y sur.

Cabe recordar que desde el 9 de febrero, se prohibió el estacionamiento en un tramo de las laterales norte y sur entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí.

Pero a partir del lunes la prohibición se extenderá a toda extensión de las colectoras norte y sur y de esa manera poder aprovechar todo el ancho de las arterias para que circulen vehículos particulares y algunas líneas de colectivos.

Operativo de prevención y acompañamiento viales

La comuna de Guaymallén sumará personal de tránsito y tecnología vial en los puntos clave de desvío y empalme.

Además, el Municipio desplegará un operativo permanente con alrededor de 30 inspectores de tránsito, distribuidos en distintos turnos, que trabajarán con motos y camionetas en los principales puntos de conflicto y desvíos internos.

Obras en el Acceso Este Prensa Gobierno

El propósito será "ordenar la circulación, brindar asistencia a los conductores y actuar rápidamente ante cualquier contingencia para mantener la fluidez del tránsito".

Sobre la obra del Acceso Este

Esta etapa forma parte de la histórica renovación del corredor más urbano del Acceso Este, que comenzó en mayo en el tramo Maipú.

Los trabajos contemplan la repavimentación integral y la construcción de la tercera trocha sobre el cantero central entre Sarmiento y Arturo González, con la incorporación de tres puentes que cruzarán de norte a sur en Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte/sur, lo que agilizará definitivamente el tránsito diario de más de 100.000 vehículos.