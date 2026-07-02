Tucumán presentó la agenda por los 210 años de la Independencia

Tucumán presentó en la Ciudad de Buenos Aires la agenda oficial de actividades por el 210° Aniversario de la Independencia , con una programación que concentrará festejos civiles, militares y musicales durante el 8 y 9 de julio. El lanzamiento se realizó en la Representación Oficial de la Provincia en CABA , ubicada en Suipacha 140, donde autoridades tucumanas anunciaron la grilla que tendrá como escenario central a la Cuna de la Independencia.

La presentación estuvo encabezada por el ministro del Interior, Darío Monteros ; la diputada nacional Gladys Medina; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el representante oficial de la provincia en CABA, Enrique Salvatierra; y el legislador Francisco Serra, presidente de la Comisión de Turismo de la Honorable Legislatura de Tucumán.

El acto reunió a funcionarios nacionales, empresarios del sector turístico, trabajadores de la actividad y representantes de la prensa nacional. Según se informó durante el encuentro, la provincia busca consolidar su posicionamiento como epicentro de las celebraciones patrias y fortalecer la promoción turística y cultural en una de las fechas más relevantes del calendario nacional.

La Casa de Tucumán en Buenos Aires fue el escenario elegido para presentar las celebraciones centrales que se desarrollarán en la provincia. El encuentro combinó anuncios oficiales con intervenciones artísticas y propuestas vinculadas a la identidad tucumana.

Durante la jornada hubo actores caracterizados como personajes de época, en una puesta que evocó el clima histórico de 1816. La presentación también incluyó la participación musical de Coqui Sosa, quien cerró el encuentro con una actuación ante los invitados.

Autoridades provinciales encabezaron la presentación de las celebraciones centrales por el aniversario de la Independencia.

En ese marco, Domingo Amaya destacó el significado que tiene para la provincia recibir a visitantes en una fecha ligada directamente con su historia. “Tucumán no solo es la Cuna de la Independencia, sino el altar donde se gestó la libertad de nuestra Patria. Vivir este aniversario con una agenda de tanta jerarquía es una oportunidad única para mostrarle a los argentinos el orgullo de nuestras raíces, la calidez de nuestra gente y el enorme potencial de nuestra industria turística y cultural”, afirmó.

El funcionario remarcó así el vínculo entre la celebración histórica, la identidad local y la actividad turística, uno de los ejes de la convocatoria realizada en la sede provincial en la Ciudad de Buenos Aires.

Vigilia popular, Tedeum y desfile cívico militar

La agenda anunciada incluirá actividades durante el 8 y 9 de julio, con una programación orientada a reunir actos oficiales, propuestas culturales y espectáculos musicales. Entre los principales puntos de la grilla se destacan la vigilia popular en Plaza Independencia, el tradicional Tedeum y el Gran Desfile Cívico Militar.

La vigilia tendrá lugar en Plaza Independencia y contará con la participación de artistas como El Chaqueño Palavecino, La Beriso y Sergio Galleguillo. La propuesta formará parte de las actividades previas a la jornada central del 9 de julio y buscará reunir a vecinos y visitantes en torno a la conmemoración patria.

La agenda del 9 de Julio en Tucumán tendrá shows, Tedeum y desfile. Prensa del Ente Autárquico Tucumán Turismo

El Tedeum y el desfile cívico militar integrarán el tramo institucional de la celebración. Estos actos se sumarán a la programación oficial preparada por la provincia para conmemorar los 210 años de la Declaración de la Independencia.

La presentación realizada en Buenos Aires funcionó como antesala de las actividades que se llevarán a cabo en territorio tucumano y como una instancia de difusión ante referentes del sector turístico y medios nacionales.

La identidad tucumana como eje de la celebración

Además de los anuncios vinculados con la agenda oficial, el encuentro en CABA incorporó elementos culturales y gastronómicos representativos de Tucumán. Uno de los momentos destacados fue la participación de Cristina Rojas Lazarte, oriunda de Famaillá y Campeona Nacional de la Empanada en 2008.

La cocinera estuvo a cargo de la preparación de empanadas tucumanas, un símbolo de la gastronomía provincial. Según se informó en la presentación, su receta fue elegida en su momento para registrar oficialmente la preparación de la auténtica empanada tucumana.

La presencia de la gastronomía local formó parte de una propuesta más amplia, orientada a mostrar la identidad tucumana a partir de su historia, su cultura y sus tradiciones. En esa línea, el acto buscó proyectar la celebración del 9 de julio como una fecha de valor institucional, pero también como una oportunidad para fortalecer la promoción del destino.