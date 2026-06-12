Tucumán desembarcó en Plaza Francia con sus sabores, cultura y experiencias

Bajo el lema "Conectá con tus raíces", Tucumán desplegó un imponente espacio de promoción en uno de los puntos más concurridos de la Capital Federal. Con la presencia de autoridades nacionales y locales, la propuesta combinó degustaciones y clases de cocina regional, entre otras actividades.

La provincia de Tucumán puso en marcha una importante acción promocional en Plaza Francia, uno de los puntos más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de acercar su identidad, su cultura y su oferta turística al principal mercado emisor de viajeros del país. La propuesta, presentada bajo el concepto "Conectá con tus raíces", invita a los visitantes a recorrer de manera simbólica aquellos elementos que forman parte de la esencia tucumana: sus paisajes, su historia, sus tradiciones y su gastronomía.

La actividad contó con la presencia de autoridades vinculadas al turismo nacional, porteño y tucumano, entre ellas la vicepresidenta del Ente Autárquico Tucumán Turismo, Inés Frías Silva; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; y representantes del Consejo Federal de Inversiones, la Subsecretaría de Turismo de la Nación y la Casa de Tucumán en Buenos Aires.

¿Qué actividades ofrece Tucumán en Plaza Francia? La acción promocional reúne distintas experiencias pensadas para que el público conozca la provincia sin salir de Buenos Aires.

Entre las principales propuestas se destacan:

Degustaciones gastronómicas.

Clases magistrales de cocina regional.

Espacios de información turística.

Producción de contenidos y entrevistas en vivo.

Exhibición de imágenes y experiencias vinculadas a los paisajes y tradiciones tucumanas. Uno de los sectores más atractivos es un moderno tráiler transformado en estudio de streaming, desde donde se generan contenidos en vivo que permiten amplificar la experiencia a través de plataformas digitales.