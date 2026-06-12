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Anses: jubilados pueden acceder a cursos de tecnología y finanzas en junio de 2026

Anses confirmó que los jubilados pueden hacer cursos sobre dos materias clave para su aprendizaje. Los detalles.

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Anses abrió la inscripción a una nueva oferta de cursos virtuales gratuitos destinada exclusivamente a jubilados y adultos mayores. La iniciativa busca promover la inclusión digital, fortalecer la autonomía de los participantes y brindar herramientas prácticas para desenvolverse en un entorno cada vez más tecnológico.

Las capacitaciones se desarrollarán bajo modalidad 100% online, permitiendo que los interesados puedan acceder desde cualquier punto del país utilizando una computadora, una tablet o un teléfono celular. Además, los contenidos fueron diseñados para personas sin conocimientos previos, con materiales accesibles y acompañamiento durante el proceso de aprendizaje.

Entre las propuestas disponibles se encuentran cursos de introducción a la inteligencia artificial generativa, manejo avanzado del celular, uso de billeteras virtuales y educación financiera para la administración del presupuesto familiar. También se ofrecen talleres orientados a la comunicación digital y al emprendedurismo, como WhatsApp Business y Facebook para pequeños proyectos comerciales.

La oferta educativa incluye además una capacitación introductoria en Lengua de Señas Argentina, con el objetivo de fomentar una comunicación más inclusiva y ampliar las herramientas de integración social de los participantes.

Desde la cartera nacional destacaron que el programa apunta a reducir la brecha tecnológica que afecta a muchos adultos mayores, facilitando el acceso a conocimientos útiles para la vida cotidiana y promoviendo la participación activa en el mundo digital.

Cómo inscribirse a los cursos de Anses para jubilados

Los interesados deberán registrarse a través de la plataforma oficial de formación del Ministerio. El procedimiento contempla la creación de una cuenta personal, la validación de datos mediante DNI, CUIL y correo electrónico, y la posterior selección del curso deseado dentro del catálogo destinado a adultos mayores.

Una vez completada la inscripción, los participantes recibirán por correo electrónico las credenciales necesarias para ingresar a las aulas virtuales y comenzar las actividades.

Además de los cursos, la plataforma ofrece materiales de consulta gratuitos, entre ellos guías sobre el uso de aplicaciones digitales, herramientas bancarias online, navegación con mapas digitales y recomendaciones de seguridad para el hogar.

Con esta propuesta, el Gobierno busca ampliar las oportunidades de capacitación para jubilados, impulsando el aprendizaje continuo y la incorporación de nuevas competencias para la vida diaria.

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