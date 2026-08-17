Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones de Anses en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento basado en el IPC de julio, fijando la jubilación mínima en $428.591,11.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) establece, a través del Decreto 274/24, aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que comunica el Indec. De esta manera, el aumento de septiembre se calculará tomando como referencia la inflación de julio del 2,1%.

Con el aumento de septiembre, la jubilación mínima pasará a ser de $428.591,11, mientras que quienes reciban el bono extraordinario de $70.000 cobrarán un total de $498.591,11. De esta manera, el haber mínimo se acerca a los $500.000 durante septiembre.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $342.872,88 y alcanzará los $412.872,88 con el bono. En tanto, las pensiones no contributivas quedarán en $300.015,36 y llegarán a $370.015,36 para quienes reciban el refuerzo. La Pensión Madre de 7 Hijos será de $428.591,11 y con el bono alcanzará los $498.591,11.

Los jubilados y pensionados cobrarán sus haberes según el último número del DNI. Foto: Noticias Argentinas Cómo se calcula el aumento de septiembre El aumento de septiembre se calcula de acuerdo con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que establece actualizaciones mensuales de los haberes en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. De esta manera, el porcentaje que se aplica a las jubilaciones y pensiones toma como referencia la evolución de los precios.

En este caso, para determinar el aumento de septiembre se toma como referencia el IPC de julio, que fue comunicado por el Indec. Por eso, una vez conocido ese dato de inflación, se puede establecer cuánto subirán los haberes de los jubilados y pensionados de Anses durante el próximo mes.