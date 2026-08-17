Quini 6: los resultados del sorteo del domingo 16 de agosto

El sorteo N° 3.400 del Quini 6 tuvo un único afortunado en el Tradicional, que se alzó con más de $7.650 millones.

El Quini 6 realizó este domingo 16 de agosto el sorteo N° 3.400, con pozos millonarios en sus diferentes modalidades. Un apostador acertó los seis números del Tradicional y se llevó más de $7.650 millones, mientras que los pozos de La Segunda y Revancha quedaron vacantes.

Quini 6: resultados y números ganadores Los números ganadores del Tradicional fueron 02, 09, 15, 18, 28 y 31. Hubo un solo ganador con los seis aciertos, que se llevó el pozo de $7.651.790.722,80. El afortunado apostador es de Sarandí, provincia de Buenos Aires.

En La Segunda del Quini salieron los números 02, 18, 28, 34, 43 y 44. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $1.100.000.000 quedó vacante.

Por su parte, en la Revancha los números sorteados fueron 12, 16, 29, 30, 37 y 43. Al igual que en La Segunda, no hubo apostadores que acertaran las seis cifras, por lo que quedó vacante un pozo de $3.924.239.184.

En el Siempre Sale, los números ganadores fueron 02, 06, 09, 10, 32 y 35. En este caso hubo 55 ganadores, que acertaron cinco números y recibieron un premio de $9.288.885,60 cada uno, sobre un pozo total de $510.888.708.