ARCA: cuánto retiene del premio que ganan los apostadores del Quini 6

ARCA aplica una retención del 27,9% sobre los premios del Quini 6, lo que reduce significativamente el monto final para los ganadores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica una retención sobre los premios que reciben los ganadores del Quini 6, en el marco del impuesto a los premios de sorteos, loterías y concursos deportivos. Por este motivo, los apostadores no reciben la totalidad del monto anunciado.

El último sorteo del Quini 6 dejó dos grandes ganadores. Un apostador de Corrientes se llevó más de $1.100 millones en la modalidad La Segunda, mientras que otro jugador de Salta ganó alrededor de $380 millones en Siempre Sale. En ambos casos, sobre el monto bruto se aplica el correspondiente descuento impositivo.

El impuesto al premio se aplica a sorteos, loterías y concursos deportivos. X En qué consiste el impuesto al premio Los juegos de azar están alcanzados por el impuesto a los premios de sorteos, loterías y concursos. Para determinar cuánto se retiene, se considera como base imponible el 90% del premio bruto, mientras que el 10% restante queda exento. Sobre esa base se aplica una alícuota del 31%, lo que representa una retención efectiva del 27,9% sobre el premio total.

De esta manera, el ganador de Corrientes no cobrará los $1.100 millones anunciados inicialmente. Luego de aplicar la retención correspondiente, el descuento impositivo será de aproximadamente $306,9 millones, por lo que el monto neto que recibirá el apostador quedará en torno a los $793,1 millones.

Una situación similar se da con el ganador de Salta, que obtuvo $381.004.236 en la modalidad Siempre Sale. En este caso, la retención alcanzará aproximadamente los $106,3 millones, por lo que, una vez descontado el impuesto, el premio efectivo a cobrar será de alrededor de $274.704.054.