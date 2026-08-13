ARCA: cuánto retiene del premio que ganan los apostadores del Quini 6
ARCA aplica una retención del 27,9% sobre los premios del Quini 6, lo que reduce significativamente el monto final para los ganadores.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica una retención sobre los premios que reciben los ganadores del Quini 6, en el marco del impuesto a los premios de sorteos, loterías y concursos deportivos. Por este motivo, los apostadores no reciben la totalidad del monto anunciado.
El último sorteo del Quini 6 dejó dos grandes ganadores. Un apostador de Corrientes se llevó más de $1.100 millones en la modalidad La Segunda, mientras que otro jugador de Salta ganó alrededor de $380 millones en Siempre Sale. En ambos casos, sobre el monto bruto se aplica el correspondiente descuento impositivo.
En qué consiste el impuesto al premio
Los juegos de azar están alcanzados por el impuesto a los premios de sorteos, loterías y concursos. Para determinar cuánto se retiene, se considera como base imponible el 90% del premio bruto, mientras que el 10% restante queda exento. Sobre esa base se aplica una alícuota del 31%, lo que representa una retención efectiva del 27,9% sobre el premio total.
De esta manera, el ganador de Corrientes no cobrará los $1.100 millones anunciados inicialmente. Luego de aplicar la retención correspondiente, el descuento impositivo será de aproximadamente $306,9 millones, por lo que el monto neto que recibirá el apostador quedará en torno a los $793,1 millones.
Una situación similar se da con el ganador de Salta, que obtuvo $381.004.236 en la modalidad Siempre Sale. En este caso, la retención alcanzará aproximadamente los $106,3 millones, por lo que, una vez descontado el impuesto, el premio efectivo a cobrar será de alrededor de $274.704.054.
Así, los montos que se anuncian después de cada sorteo del Quini 6 corresponden al premio bruto, antes de aplicar las obligaciones tributarias.