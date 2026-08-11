Monotributo ARCA: hasta cuándo se puede pagar en agosto

ARCA estableció el 20 de agosto como fecha límite para pagar el Monotributo. Cuáles son los nuevos valores según cada categoría.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció el 20 de agosto como fecha límite para pagar la cuota mensual del Monotributo correspondiente a este período. Cumplir con el vencimiento permite evitar la acumulación de intereses sobre el monto adeudado.

Qué se paga con la cuota mensual del Monotributo La cuota mensual del Monotributo contempla distintos componentes según la situación de cada contribuyente. Además del impuesto integrado, incluye los aportes correspondientes a la jubilación y la obra social cuando corresponda.

En agosto rigen nuevos valores para las cuotas y también se actualizaron los límites de facturación de las distintas categorías del régimen.

El pago mensual vence el 20 de agosto. Foto: Archivo Nuevos montos por categoría del Monotributo Categoría A: $49.527,18 para servicios y bienes.

Categoría B: $56.379,08 para servicios y bienes.

Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para bienes.

Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para bienes.

Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para bienes.

Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para bienes.

Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para bienes.

Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para bienes.

Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para bienes.

Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para bienes.

Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para bienes. Vencimiento del Monotributo: qué pasa si no se paga El vencimiento de la cuota mensual del Monotributo opera, en general, el día 20 de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un día inhábil, el plazo se traslada al primer día hábil siguiente. El pago debe realizarse mediante los medios electrónicos habilitados, como homebanking, débito automático u otras opciones disponibles para los contribuyentes.

Si la cuota no se paga dentro del plazo establecido, la deuda comienza a generar intereses resarcitorios, por lo que el monto adeudado aumenta con el paso del tiempo.