ARCA dejará de apelar sentencias por Ganancias: qué cambia para los jubilados

La novedad puede parecer, a primera vista, el final del Impuesto a las Ganancias para los jubilados que hoy sufren retenciones. Sin embargo, su alcance es más acotado. “No significa que automáticamente dejen de practicarse los descuentos”, advirtió María Pía Molgatini durante una entrevista exclusiva con MDZ.

La abogada especialista en derecho previsional —matrícula SCJM 12756 y CSJN T150 F829— se refirió al cambio de estrategia dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Mediante la Instrucción General 4/2026, ARCA ordenó a sus representantes no llevar hasta la Corte Suprema determinados fallos adversos relacionados con Ganancias sobre haberes previsionales y desistir de algunos recursos extraordinarios que todavía no habían sido sustanciados. “La decisión de ARCA es importante porque implica que el organismo dejará de sostener recursos ante la Corte Suprema en causas donde ya existe una doctrina consolidada sobre el tema”, explicó María Pía Molgatini. Para la especialista, el objetivo es evitar que continúen procesos cuyo resultado resulta previsible: “Con ello busca evitar costos y demoras innecesarias en procesos donde el Máximo Tribunal ya fijó un criterio”.

El cambio de ARCA no elimina las retenciones automáticamente La instrucción modifica la conducta procesal del organismo recaudador, pero no deroga el impuesto ni concede por sí sola una exención general a todos los beneficiarios previsionales. También conserva excepciones para expedientes en los que se discuta la legitimación de quien reclama o existan circunstancias que, según los abogados fiscales, permitan intentar revertir la sentencia. Por eso, la situación concreta de cada jubilado continúa siendo determinante. “Si un jubilado observa en su bono de cobro que continúa sufriendo retenciones por este concepto, es recomendable que consulte su situación particular para determinar si el descuento se ajusta a derecho”, señaló Molgatini. Ese análisis permitirá establecer si corresponde iniciar un reclamo judicial destinado a frenar las deducciones y evitar que una expectativa generada por el anuncio se confunda con un beneficio ya concedido.

El antecedente central es el fallo “García, María Isabel”, dictado por la Corte Suprema en marzo de 2019. En ese expediente, el tribunal consideró insuficiente evaluar solamente los ingresos y la capacidad contributiva de la demandante. También tuvo en cuenta su edad, su estado de salud y los mayores gastos derivados de esas circunstancias. “El mayor aporte del fallo ‘García’ fue incorporar el concepto de vulnerabilidad como un elemento central del análisis tributario”, sostuvo la abogada en diálogo con MDZ. “La Corte entendió que no alcanza con analizar únicamente la capacidad contributiva, sino que también deben considerarse las mayores necesidades que atraviesan las personas mayores”, añadió. La sentencia ordenó que cesaran las retenciones para la actora y que se devolvieran las sumas comprendidas en el pronunciamiento.

Por qué el bono de haberes es clave para detectar el descuento Para María Pía Molgatini, el análisis debe partir de la naturaleza del beneficio previsional. “Desde el punto de vista previsional, la jubilación no constituye simplemente un ingreso más. Es una prestación sustitutiva del salario y tiene una finalidad alimentaria, destinada a garantizar el sustento de quien ya no se encuentra en actividad”, explicó.