La recaudación tributaria creció en julio de la mano de Ganancias y combustibles

La recaudación tributaria nacional registró en julio un mejora real interanual del 1,2%, el primer resultado positivo tras varios meses de caída, aunque el balance de los primeros siete meses del año continúa en terreno negativo. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre enero y julio los ingresos tributarios acumularon una caída real del 4,3%, equivalente a una pérdida aproximada de $6,4 billones medidos a valores de julio de 2026.

El estudio, elaborado sobre la base de datos de ARCA y bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,85% en julio, señala que la mejora mensual se debe a subas en la recaudación de Bienes Personales, con una suba real del 26,7%; el impuesto a los combustibles, con un crecimiento del 25,7%; y el impuesto a las Ganancias, que avanzó 23,4% respecto de julio del año anterior.

Los impuestos asociados al comercio exterior, en tanto, mostrando las mayores bajas. Los derechos de importación retrocedieron 26,8% en términos reales y los derechos de exportación (retenciones) cayeron 22,7%. También registraron descensos el impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente (-11,1%) y los impuestos internos (-9,7%).

El IVA, principal fuente de recursos tributarios, prácticamente se mantuvo estable, con una disminución real del 0,5%. Sin embargo, el comportamiento fue dispar entre sus componentes: el IVA impositivo aumentó 5,9%, mientras que el IVA aduanero cayó 15,3%, reflejando el menor dinamismo de las operaciones vinculadas al comercio exterior. Por su parte, los aportes y contribuciones a la seguridad social descendieron 3%, en un contexto influido por la evolución del salario real y del empleo formal.

El informe también analiza la distribución de los recursos entre los distintos niveles de gobierno. Durante julio, la porción de la recaudación que quedó en manos del Gobierno nacional registró una baja real del 1,8%, mientras que los recursos destinados a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires crecieron 8,5% interanual. En términos monetarios, el IARAF estimó que la Nación perdió $290.284 millones en moneda constante, mientras que las jurisdicciones subnacionales incrementaron sus recursos en $565.534 millones, con un resultado consolidado positivo de $275.250 millones.

Pese al resultado favorable de julio, el acumulado de 2026 sigue en números rojos. Entre enero y julio, la recaudación tributaria nacional cayó 4,3% en términos reales frente al mismo período de 2025. Las mayores disminuciones correspondieron nuevamente a los derechos de exportación (-36,5%), los derechos de importación (-18,3%) y los impuestos internos coparticipados (-17,1%).

Los tributos con mejor desempeño en el período fueron el impuesto a los combustibles, con un aumento del 20,5%; Bienes Personales, con un crecimiento del 8,3%; y Ganancias, con una suba del 5,1%. Si se excluyen los impuestos vinculados al comercio exterior, la caída acumulada de la recaudación se reduce al 2,6%, lo que evidencia el fuerte impacto que tuvo la menor percepción de derechos de exportación e importación sobre los ingresos tributarios nacionales.

El IVA acumuló una disminución real del 6,7% durante los primeros siete meses del año, con una baja del 1,4% en el componente impositivo y del 19,1% en el IVA aduanero. A su vez, los aportes y contribuciones a la seguridad social registraron un descenso del 3,8% interanual.