ARCA: obras sociales disponibles para monotributistas en agosto

ARCA ofrece diversas obras sociales para monotributistas, permitiendo la afiliación y el cambio anual entre ellas.

Los monotributistas inscriptos en ARCA realizan mensualmente aportes destinados a una obra social, incluidos dentro de la cuota del régimen. Al momento de adherirse, pueden elegir entre las entidades habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud y gestionar allí su afiliación.

Cómo elegir una obra social Una vez obtenido el alta en el monotributo, la afiliación a la obra social no es automática. El contribuyente debe completar el trámite ante la entidad que haya elegido. Para ello, generalmente deberá presentar la siguiente documentación:

Último comprobante de pago del monotributo (original y copia).

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Formulario 184/F, que se obtiene al finalizar el alta y también está disponible en la sección "Constancias" del portal Monotributo.

Formulario 152, correspondiente a la credencial de pago, disponible en el mismo portal. Los monotributistas tienen la opciónes de agregar a sus familiares cercanos a su obra social. Foto: Walter Moreno/MDZ Cómo cambiar de obra social Los monotributistas pueden cambiar de obra social una vez por año. El trámite puede realizarse de manera presencial en la nueva entidad o por internet mediante el servicio "Mi SSSalud", con clave fiscal nivel 3. Es importante saber que quienes opten por una nueva obra social deberán permanecer afiliados, como mínimo, durante un año antes de volver a ejercer la opción de cambio.

Obras sociales disponibles para monotributistas Los monotributistas pueden elegir entre decenas de obras sociales habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Entre ellas se encuentran la Obra Social de la Prevención y la Salud, la Obra Social de Músicos, la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSPEM), ANDAR y otras entidades disponibles para recibir aportes del régimen.