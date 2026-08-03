Monotributo Social: ARCA aumenta el aporte desde agosto de 2026

ARCA determinó que la cuota del Monotributo Social será de $12.847,27 desde agosto de 2026 hasta enero de 2027.

ARCA fijó la nueva cuota que deberán pagar los adheridos al Monotributo Social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos del Monotributo tras la recategorización semestral del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Entre las modificaciones también se encuentra el Monotributo Social, que tendrá una nueva cuota a partir de agosto.

Desde agosto de 2026, la cuota mensual del Monotributo Social será de $12.847,27 y se mantendrá vigente hasta enero de 2027. Quienes estén adheridos deberán continuar abonando el 50% del componente de la obra social y emitir al menos seis facturas por mes.

Por su parte, el Estado continuará cubriendo el 100% del componente impositivo, el 100% del aporte jubilatorio y el 50% del valor de la obra social, tal como ocurre actualmente.

ARCA actualizó el valor del Monotributo Social tras la recategorización semestral del régimen. Foto: Archivo MDZ Monotributo Social: quiénes pueden acceder Pueden inscribirse al Monotributo Social las personas que:

Realicen una única actividad económica de manera independiente.

Trabajen en relación de dependencia y perciban un salario bruto inferior a una jubilación mínima.

Formen parte de una cooperativa de trabajo integrada por un mínimo de seis asociados. Cómo inscribirse al Monotributo Social La inscripción al Monotributo Social es gratuita y puede realizarse de manera personal a través de Anses. El trámite también está disponible mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o solicitando un turno previo para completar el procedimiento.