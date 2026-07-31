ARCA aprueba un nuevo régimen de envíos postales internacionales y puerta a puerta

ARCA aprobó que los envíos internacionales ingresen al país mediante el operador postal designado, incluido el servicio puerta a puerta.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó un nuevo régimen de envíos postales internacionales aplicable a los envíos internacionales que ingresen al país mediante el operador postal designado, incluido el servicio puerta a puerta. Los detalles de la medida.

El nuevo mecanismo se estableció mediante la Resolución General 5884/2026, publicada en el Boletín Oficial. El procedimiento actual equipara el tratamiento tributario entre las importaciones postales sin finalidad comercial y el régimen simplificado por PSP/Courier, y la elevación de la franquicia para determinados envíos, reglamentando lo establecido en el Decreto N° 604/26.

¿A quiénes alcanza la medida de ARCA? La norma se dirige principalmente a usuarios finales que compran bienes en plataformas de comercio electrónico internacionales o reciben paquetes desde el exterior por correo tradicional. El régimen se aplica a envíos de mercadería:

Tendrán exención de derechos de importación y tasa de estadifica los envíos de hasta 400 U$S por envío, hasta un máximo de cinco (5) envíos por año y por persona.

Cuando estos excedan el valor y el cupo mencionado, el excedente quedará sujeto al pago de los tributos que gravan la importación para consumo en el régimen general. El valor FOB máximo será de hasta U$S 3.000 por envío.

Integrados por hasta 3 unidades de la misma especie.

Destinados a uso o consumo personal, sin finalidad comercial.

No estarán alcanzados por las intervenciones de 3ros organismos que se detallan en la norma. Los cambios y beneficios La nueva normativa introduce mejoras que apuntan a hacer el sistema más ágil, digital y previsible: