ARCA eliminó los topes para exportaciones vía courier: cómo importar pequeños envíos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó cambios en el régimen de envíos internacionales por courier . En la Resolución General 5883/2026, que entrará en vigencia el jueves 30 de julio, eliminó los límites de valor para las exportaciones y actualizó las condiciones para las importaciones de pequeños envíos.

El principal cambio alcanza a las exportaciones. A partir de la nueva normativa desaparece el límite de US$ 3.000 de valor FOB por envío que regía para las mercaderías exportadas mediante Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier). Hasta ahora, ese tope se aplicaba tanto a las exportaciones como a las importaciones bajo este régimen.

Con la modificación, los envíos al exterior ya no tendrán restricciones de valor FOB, mientras que el límite de US$ 3.000 continuará vigente para las importaciones. El objetivo, según explicó ARCA, es facilitar las operaciones comerciales, reducir las cargas burocráticas y mejorar la competitividad de las empresas argentinas. La eliminación del tope resulta especialmente relevante para pymes (pequeñas y medianas empresas) que comercializan sus productos mediante plataformas digitales, ya que podrán concretar operaciones de mayor monto sin necesidad de fraccionar las exportaciones para ajustarse al límite anterior.

La resolución también actualiza el régimen de "Pequeños Envíos" destinado a las importaciones para consumo personal. Aunque se mantiene el límite de hasta 50 kilogramos por paquete, un valor máximo de US$ 3.000 FOB por envío (con un máximo de tres unidades de una misma especie y hasta cinco paquetes anuales), se elimina la obligación de consignar la posición arancelaria de la mercadería importada. En reemplazo de ese requisito, los operadores deberán utilizar un Código AFIP específico creado para simplificar la identificación de los productos.

ARCA también dispuso la centralización de toda la información vinculada con los envíos internacionales en un micrositio específico dentro de su portal institucional, donde se publicarán los procedimientos, requisitos y cronogramas de implementación.

Al mismo tiempo, la resolución incorpora nuevos requisitos documentales y de registración para las empresas Prestadoras de Servicios Postales (PSP), con el objetivo de estandarizar la operatoria y mejorar los controles sin incrementar las cargas para los usuarios.

La normativa mantiene además las exenciones de diversos controles administrativos para los pequeños envíos, entre ellos las intervenciones del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), determinadas normas técnicas, el Sistema Integral de Identificación de Productos (SIDIP) y otras restricciones de carácter económico.

También se ratifican tratamientos diferenciales para determinadas operaciones. Las importaciones destinadas a laboratorios podrán alcanzar un valor de hasta US$10.000 y las instituciones alcanzadas por la Ley 25.613 continuarán habilitadas para importar insumos destinados a investigación científica bajo el mismo límite de peso y valor, siempre que acrediten el correspondiente certificado ROECYT.

En el caso de las obras de arte comprendidas por la Ley 24.633, seguirán exceptuadas de las restricciones de valor previstas para el régimen general, con el propósito de agilizar su circulación internacional.

La resolución se suma a otra reforma implementada recientemente por el Gobierno sobre el régimen de compras al exterior. En esa oportunidad se unificaron las franquicias que existían para los envíos realizados por Correo Argentino y por couriers privados.

Hasta entonces, las compras que ingresaban por Correo Argentino gozaban de una franquicia libre de tributos de apenas US$ 50 por envío y permitían hasta 12 operaciones anuales. En cambio, las realizadas mediante couriers privados contaban con una franquicia de US$ 400, aunque limitada a cinco envíos por año.

Con la modificación reciente, ambos sistemas pasaron a tener un mismo esquema: una franquicia de US$ 400 por envío y un máximo de cinco operaciones anuales, independientemente del canal utilizado.