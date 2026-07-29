ARCA habilitó un nuevo trámite digital para importadores: qué cambia desde ahora

ARCA simplificó un trámite para importadores al permitir presentar el Certificado de Origen Digital de forma online.

La nueva resolución de ARCA busca simplificar la liberación de garantías aduaneras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo procedimiento que simplifica trámites para importadores y despachantes de aduana. El organismo habilitó la presentación del Certificado de Origen Digital (COD) para solicitar la liberación de determinadas garantías aduaneras, eliminando la necesidad de presentar el documento únicamente en formato papel.

La medida, publicada en la Resolución General 5880/2026, busca agilizar las operaciones de comercio exterior y aprovechar la validez jurídica del certificado digital, reconocida en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

El trámite podrá realizarse de forma digital a través del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA). MDZ Qué cambia con la nueva medida de ARCA Desde la entrada en vigencia de la resolución, los importadores o despachantes de aduana podrán gestionar la liberación de las garantías por Falta de Certificado de Origen MERCOSUR (FCEO) y de las multas automáticas asociadas (MUAU) mediante el trámite "Presentación Certificado de Origen Digital", disponible en el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).

Para realizar la solicitud será necesario informar:

El identificador de la destinación.

El o los ítems correspondientes.

El número del Certificado de Origen Digital (COD). Cómo será el procedimiento Una vez presentada la documentación, el servicio aduanero verificará que el Certificado de Origen Digital cumpla con los requisitos establecidos por el régimen de origen aplicable al acuerdo comercial correspondiente.