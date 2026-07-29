Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por invertir $1.000.000 a 30 días

Las tasas de plazo fijo varían entre bancos. Comparar rendimientos permite obtener una mayor ganancia por la misma inversión.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de inversión más elegidas por quienes buscan obtener una ganancia fija sobre sus ahorros. A diferencia de otras herramientas financieras, ofrece previsibilidad, ya que al momento de constituirlo el inversor conoce cuánto dinero recibirá al vencimiento.

Actualmente, las tasas son definidas por cada entidad financiera, por lo que comparar los rendimientos resulta fundamental para maximizar la rentabilidad. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia lidera con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5%, seguido por Banco Nación con 19%, Banco Macro con 18,75% y BBVA con 18,25%.

Más atrás aparecen Banco Galicia y Banco Credicoop, ambos con una TNA del 17,5%, mientras que ICBC ofrece 17,2% y Banco Ciudad paga 17%. En tanto, Santander y Banco Patagonia cierran el listado de los principales bancos con una TNA del 16%.

Antes de invertir, conviene revisar qué banco ofrece el mejor rendimiento para un plazo fijo. Foto: Shutterstock Cuánto se gana con un plazo fijo de $1.000.000 Entre las principales entidades, Banco Provincia es el que ofrece el mayor rendimiento para clientes. Con una TNA del 19,5%, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $16.027,40, por lo que el monto total al vencimiento asciende a $1.016.027,40.

En segundo lugar se ubica Banco Nación, que paga una TNA del 19%. De acuerdo con su simulador oficial, un depósito de $1.000.000 durante un mes deja intereses por $15.616,44, alcanzando un total de $1.015.616,44. Por su parte, Banco Macro, con una TNA del 18,75%, y BBVA, con 18,25%, también se posicionan entre las entidades que ofrecen los mejores rendimientos dentro del grupo de los bancos tradicionales.