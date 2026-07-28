Anses: cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en agosto de 2026

A partir de agosto, la Prestación por Desempleo de Anses se actualizará, estableciendo un piso de $188.300 y un techo de $376.600 para los beneficiarios.

La Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá un aumento en agosto de 2026 como consecuencia de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). De esta manera, quienes reciben este beneficio percibirán nuevos montos mínimos y máximos durante el próximo mes.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa, por finalización de contrato o por causas ajenas a su voluntad previstas en la normativa. El monto que recibe cada beneficiario equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese laboral.

Cuánto se cobra por la prestación por desempleo en agosto En agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil aumentará a $376.600. Este valor sirve como referencia para calcular la Prestación por Desempleo, ya que la normativa establece que el beneficio no puede ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superar el 100% de ese monto.

En este sentido, desde agosto el monto mínimo de la prestación será de $188.300, mientras que el máximo ascenderá a $376.600.

El beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo. Shutterstock Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo Pueden solicitar este beneficio los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad y cumplan con los aportes mínimos exigidos por la normativa.