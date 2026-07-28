Anmat autorizó la venta libre de estos 10 medicamentos: cuáles ya no necesitarán receta

La Anmat autorizó la venta libre de diez medicamentos tras evaluar su trayectoria y seguridad, un cambio que impactará en la presentación de sus envases.

A partir de esta disposición de Anmat, estos medicamentos ya no necesitarán recetas para su compra.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el cambio de condición de venta de diez principios activos, que pasarán de venderse bajo receta a ser de venta libre. La medida fue oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según explicó el organismo, la decisión se tomó tras evaluar que estos medicamentos fueron comercializados durante al menos cinco años bajo receta, demostrando un perfil de calidad, seguridad y eficacia, sin registrar eventos adversos graves que modificaran la relación riesgo-beneficio. Además, se tuvieron en cuenta antecedentes de agencias sanitarias internacionales como la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa y ANVISA de Brasil.

Los cambios alcanzan a tratamientos para alergias, mareos y problemas digestivos. Foto: Freepik Qué medicamentos pasarán a ser de venta libre La disposición alcanza a las siguientes especialidades medicinales y presentaciones:

Trimebutina 100 mg, utilizada para tratar trastornos digestivos.

Levocetirizina (5 mg y solución oral), antihistamínico para alergias.

Fexofenadina (60 mg, 120 mg y solución oral), indicada para cuadros alérgicos.

Dimenhidrinato 50 mg, empleado para prevenir el mareo y las náuseas por movimiento.

Nafazolina + Feniramina, solución oftálmica para alergias oculares.

Olopatadina, gotas oftálmicas para el tratamiento de alergias.

Carboximetilcisteína en jarabe o solución oral, utilizada como mucolítico.

Cloruro de aluminio hexahidratado al 20%, indicado para la sudoración excesiva.

Carbonato de calcio + Tintura de árnica montana + Nitrato de plata, en polvo de uso tópico y oral.

Ivermectina tópica al 0,5%, en loción para uso cutáneo. Qué cambia con la disposición de Anmat La norma establece que los laboratorios podrán seguir comercializando los lotes ya fabricados con los envases actuales. Sin embargo, todos los medicamentos elaborados después de la entrada en vigencia de la disposición deberán adecuar sus rótulos, envases y prospectos con código QR para reflejar la nueva condición de venta libre.