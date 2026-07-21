Anmat dio de baja nueve firmas y canceló sus productos médicos

Anmat dispuso la baja de los certificados de nueve establecimientos y canceló los registros de sus productos médicos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que se dispuso la baja de certificados de nueve establecimientos y canceló registros de productos médicos de las firmas. Así lo hizo oficial en una resolución publicada esta mañana en el Boletín Oficial de la Nación.

En la resolución se indicó que la medida fue tomada luego de que las empresas fueron intimadas a designar un nuevo Director Técnico, conforme a la normativa vigente, pero no regularizaron su situación dentro de los plazos establecidos.

La normativa actual establece que las actividades de fabricación, importación y comercialización de productos médicos solo pueden desarrollarse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica de un profesional universitario debidamente registrado. El incumplimiento de este requisito implica la cancelación de las autorizaciones otorgadas.

En este sentido, se cancelaron también los certificados de inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica correspondientes a los productos de aquellas empresas mencionadas arriba que contaban con registros vigentes.

Por último, se indicó que, aunque la presente Disposición agota la vía administrativa, las firmas alcanzadas podrán interponer los recursos administrativos o la acción judicial que corresponda, en los plazos y términos previstos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N.° 19.549 y su reglamentación.