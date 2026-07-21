Anmat canceló la habilitación de una empresa de Mendoza y prohibió sus productos médicos

La Anmat prohibió el uso y comercialización de productos médicos de JMG S.A. de Guaymallén hasta que la empresa regularice su situación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) volvió a sancionar a una empresa mendocina llamada JMG S.A, ubicada en Guaymallén, luego de que una inspección detectara irregularidades en el domicilio donde debía desarrollar sus actividades. La medida quedó oficiliazada a través de la Disposición 4416/2026, publicada en el Boletín Oficial.

¿Por qué Anmat tomó esta decisión? La medida se originó durante una inspección realizada en el marco de la renovación del certificado que habilita a la empresa para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos. Al concurrir al domicilio declarado, ubicado en Pedro del Castillo 2797, en Guaymallén, los inspectores encontraron el establecimiento cerrado y sin actividad.

Además, una persona que se encontraba realizando tareas de mantenimiento manifestó desconocer a la empresa y la actividad que allí se desarrollaba. Posteriormente, al comunicarse telefónicamente con la firma, se informó que el depósito había sido trasladado a otro domicilio de Guaymallén, aunque ese cambio nunca fue autorizado por Anmat.

Según la disposición, la empresa desarrollaba sus actividades desde un domicilio distinto al autorizado por Anmat. Foto: Google Maps Qué medidas dispuso Anmat Frente a esta situación, el organismo resolvió cancelar el Certificado de Inscripción de Establecimiento de JMG S.A. y prohibir el uso, la comercialización y la distribución con destino al tránsito interjurisdiccional de todos los productos médicos comercializados por la empresa hasta que obtenga nuevamente la habilitación correspondiente.

Asimismo, Anmat inició un sumario sanitario contra la firma y su directora técnica por la presunta infracción a la Ley de Medicamentos y a la normativa que regula la habilitación de establecimientos.