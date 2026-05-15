Anmat exige códigos QR en medicamentos para mayor transparencia

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) publicó una nueva disposición el el Boletín Oficial donde se introducen modificaciones en la forma que se presentan los medicamentos en el país. A través de la Disposición 2891/2026, se estableció la obligatoriedad de incorporar código QR en todos los envases.

La medida implica que todos los medicamentos , tanto de venta libre como los que requieren receta deberán contar con un código QR o Data Matrix que permita acceder a información actualizada.

Según la normativa, los laboratorios deben incluir el código en el envase secundario, y de manera opcional en el primario, que permita consultar el prospecto digital mediante celular u otro dispositivo. Este código deberá dirigir exclusivamente a información oficial aprobada por Anmat , sin incluir contenido publicitario.

Además, se establece que los datos deben estar actualizados en tiempo real, lo que busca evitar problemas vinculados a prospectos desactualizados o incompletos. La medida también apunta a mejorar la trazabilidad de los medicamentos mediante estándares internacionales como GS1.

La normativa fija un plazo de seis meses para que los titulares de los medicamentos generen los códigos correspondientes. Luego, la implementación en los envases será progresiva, permitiendo agotar el stock existente para garantizar una transición ordenada.

Desde el organismo explicaron que esta actualización responde a la evolución tecnológica y a la necesidad de mejorar el acceso a la información por parte de pacientes y profesionales de la salud. El objetivo principal es reforzar la seguridad, el uso adecuado de los medicamentos y la transparencia en el sistema sanitario.