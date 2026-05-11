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Anmat detectó productos de limpieza ilegales y prohibió su venta

La Anmat prohibió en el Boletín Oficial la comercialización de productos de limpieza importados por irregularidades en su registro.

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Anmat advirtió que no puede garantizar la seguridad ni la composición de los limpiadores observados. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Anmat advirtió que no puede garantizar la seguridad ni la composición de los limpiadores observados. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de varios productos de limpieza y desinfección importados que eran vendidos en plataformas digitales sin autorización oficial.

La medida fue publicada este 11 de mayo de 2026 a través de la Disposición 2638/2026, en el Boletín Oficial, luego de detectar productos sin registro sanitario y sin información clara sobre fabricantes, importadores o establecimientos responsables.

Qué productos fueron prohibidos

Según informó Anmat, los productos observados se promocionaban principalmente en sitios de venta online y contaban con etiquetas completamente en inglés. Muchos de ellos estaban destinados a la limpieza y desinfección de máquinas de afeitar o cocinas vitrocerámicas. Entre los artículos prohibidos aparecen:

  • JBL Professional blade spray 5 en 1
  • BaByliss PRO All In One Clipper Spray
  • Wahl Blade Ice
  • Saloon Plus Cool Care Plus 5 en 1
  • WEIMAN Glass Cook Top Cleaner & Polish
  • WEIMAN Cook Top Cream
  • WEIMAN Cook Top Cleaning Kit
La vitrocerámica es el electrodoméstico de la cocina que más se ensucia Foto: Shutterstock
Algunos de los productos prohibidos estaban destinados a la limpieza de cocinas vitrocer&aacute;micas. Foto: Shutterstock

Algunos de los productos prohibidos estaban destinados a la limpieza de cocinas vitrocerámicas. Foto: Shutterstock

Qué detectó Anmat

Durante las tareas de fiscalización, inspectores verificaron que los productos no tenían inscripción ante Anmat ni datos visibles sobre establecimientos elaboradores, fraccionadores o importadores habilitados en Argentina. Además, el organismo advirtió que no puede garantizarse la seguridad, eficacia o composición de estos productos, ya que se desconoce bajo qué condiciones fueron fabricados o ingresados al país.

Por ese motivo, se resolvió prohibir todos los lotes y retirar su comercialización tanto en locales como en plataformas de venta electrónica.

La recomendación para consumidores

Anmat recordó que los productos domisanitarios deben contar con registros y autorizaciones oficiales para comercializarse legalmente en Argentina.

Por eso, recomendó verificar siempre que los artículos de limpieza y desinfección tengan información clara sobre fabricante, importador y número de registro sanitario antes de comprarlos, especialmente en internet.

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