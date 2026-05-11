Resultados del Quini 6: los números ganadores del domingo 10 de mayo

El Quini 6 sigue acumulando millones: el próximo sorteo pondrá en juego $8.950.000.000 luego de que los pozos principales quedaran vacantes este domingo.

El pozo del Quini 6 sigue creciendo tras el sorteo del 10 de mayo.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este domingo 10 de mayo y volvió a dejar vacantes los principales pozos millonarios. Con premios acumulados en las modalidades más importantes, la expectativa crece de cara al próximo sorteo, que tendrá un pozo estimado de $8.950.000.000.

Resultados del Quini 6: sorteo del 10 de mayo En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 04, 07, 15, 24, 37 y 39. El pozo principal de $1.713.895.092 quedó vacante. En el segundo premio hubo 22 ganadores, que se llevaron más de $1,9 millones cada uno.

En la modalidad La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 00, 01, 06, 23, 24 y 40. El premio mayor de $980.448.386 también quedó vacante. En esta categoría, 12 apostadores acertaron cinco números y ganaron más de $3,6 millones cada uno.

Por su parte, la modalidad Revancha volvió a quedar sin ganadores. Los números fueron 01, 08, 15, 21, 24 y 44, mientras que el pozo acumulado alcanzó los $4.839.402.412,80.

Siempre Sale: hubo 18 ganadores Donde sí hubo reparto fue en el Siempre Sale. Los números favorecidos fueron 03, 04, 06, 21, 40 y 43. En esta modalidad, 18 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno se llevó $21.622.828,50.