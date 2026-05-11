Calendario de pagos de mayo: qué ayudas paga Anses este lunes

Arranca una nueva semana de mayo y Anses pone en marcha varios pagos del mes. Este lunes comenzarán a cobrar distintos grupos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, según el calendario de pagos oficial.

El cronograma de mayo llega con aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Por eso, además de la fecha de cobro, muchos beneficiarios también miran el monto que recibirán durante este mes.

Este lunes 11 de mayo cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0. También será el turno de quienes reciben AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, siempre que tengan documento finalizado en 0.

A esos grupos se suma la Asignación por Prenatal. En este caso, Anses pagará a las personas con DNI terminado en 0 y 1 .

Las ayudas que empiezan a pagarse hasta junio

Además de los pagos por terminación de DNI, Anses tiene prestaciones que se pagan durante un período más largo. En estos casos, no hace falta mirar el último número del documento, porque el cobro queda habilitado para todas las terminaciones. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán desde este lunes 11 de mayo hasta el miércoles 10 de junio. El beneficio corresponde a todas las terminaciones de DNI. También comenzarán las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas ayudas se pagarán entre el lunes 11 de mayo y el miércoles 10 de junio para todas las terminaciones de DNI.

De esta manera, el calendario de pagos de Anses tendrá este lunes varios cobros activos. Algunos beneficiarios deberán revisar la terminación del DNI, mientras que otros tendrán disponible el pago dentro del período informado por el organismo.