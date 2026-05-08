Voucher Educativo: cuándo se cobra en mayo y cómo saber si fue aprobado

Miles de familias esperan el pago del Voucher Educativo en mayo tras el cierre de la inscripción el pasado 30 de abril. El beneficio, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca aliviar el costo de las cuotas escolares y se paga de manera mensual a través de la Anses .

El programa está destinado a estudiantes de instituciones privadas con al menos 75% de aporte estatal. Una vez aprobada la solicitud, el subsidio se acredita todos los meses hasta diciembre, siempre que se mantengan los requisitos exigidos por el Gobierno.

Para saber si te aprobaron el voucher educativo tenés que consultar a través de la plataforma oficial. Foto: Freepik

Se extendió el plazo para inscribirse a los vouchers educativos. Foto: Freepik

Los pagos de los Vouchers Educativos suelen acreditarse junto al calendario de prestaciones sociales de Anses, especialmente en fechas cercanas a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El cronograma estimado para mayo de 2026 es el siguiente:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Las fechas pueden variar según la organización del calendario oficial del organismo previsional.

Cómo saber si aprobaron el Voucher Educativo

Quienes realizaron la inscripción antes del cierre pueden consultar el estado del trámite de manera online.

Para verificarlo, hay que:

Ingresar a a la plataforma oficial: voucherseducativos.educacion.gob.ar

Acceder con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Ir a la sección “Estado de tu solicitud”.

Allí aparecerá alguna de estas opciones:

“En evaluación”

“Aprobada”

“Rechazada”

En caso de rechazo por cuestiones socioeconómicas o errores en los datos cargados, el sistema suele habilitar una instancia de reclamo.

Requisitos para seguir cobrando el beneficio

Para mantener el pago mensual durante todo el ciclo lectivo 2026, las familias deben cumplir ciertas condiciones:

Garantizar la regularidad escolar del alumno.

No adeudar más de dos cuotas escolares.

Mantener ingresos familiares por debajo de 7 salarios mínimos.

Si se acumulan tres cuotas impagas, el beneficio puede darse de baja de manera definitiva.

De cuánto es el Voucher Educativo en 2026

El programa cubre hasta el 50% de la cuota programática de la escuela, es decir, el valor básico sin incluir actividades extra o servicios complementarios.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria o billetera virtual informada durante la inscripción.