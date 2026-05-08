Sábado fresco en Mendoza: a qué hora se espera que llueva y en qué zonas

Desde Contingencias Climáticas anticiparon heladas parciales y una máxima de 14ºC: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Después de una jornada que se despidió con el viento sur como protagonista, para este sábado 9 de mayo se anticipa una jornada bastante fresca en Mendoza. Así se desprende del pronóstico extendido de Contingencias Climáticas: la máxima sería de14ºC y se esperan heladas parciales.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: se prevé circulación débil de viento norte en toda la provincia desde las 12 hasta aproximadamente las 23. En la franja Este, estas condiciones podrían persistir durante la madrugada siguiente.

se prevé circulación débil de viento norte en toda la provincia desde las 12 hasta aproximadamente las 23. En la franja Este, estas condiciones podrían persistir durante la madrugada siguiente. Nubosidad: desde la 1 se esperan probabilidades de lluvias débiles en el Oeste de San Rafael, con posible afectación del Gran Mendoza. Las precipitaciones se extenderían hasta aproximadamente las 4. Posteriormente, el resto del día se presentará despejado en el llano.

desde la 1 se esperan probabilidades de lluvias débiles en el Oeste de San Rafael, con posible afectación del Gran Mendoza. Las precipitaciones se extenderían hasta aproximadamente las 4. Posteriormente, el resto del día se presentará despejado en el llano. Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Este sábado se anticipa descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste y heladas parciales. La mínima esperada es de 4ºC y la máxima de 14ºC.

El domingo comienza a recomponerse el tiempo en Mendoza, aunque persisten las heladas y baja la mínima, que sería de apenas 1ºC.

pronóstico sábado El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.