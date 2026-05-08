Quién es Florencia Cabrera, la exitosa escritora mendocina que conquistó Wattpad: sus novelas, novedades y más

En el universo digital, donde las historias nacen entre notificaciones y comentarios en tiempo real, existe un prejuicio que se resiste a morir: que Wattpad es "cosa de chicos". Sin embargo, basta conversar con la escritora Florencia Cabrera para entender que la plataforma ha dejado de ser un recreo adolescente para convertirse en una base de potenciales exitos literarios. Con más de 25.000 seguidores en la app de lectura (@ entregafas98 ) y una historia que supera los 5 millones de lecturas, esta mendocina se mantiene al frente de la literatura mendocina digital y con gran visión al futuro.

Mendocina de pura cepa y con ganas de conocer el mundo entero para hacer nacer nuevas historias.

A sus 27 años, Florencia no solo es una sobreviviente de la era de los fanfictions, sino una autora que ha logrado lo que muchos sueñan: cruzar el puente hacia el mundo editorial tradicional. Con su libro "De Una Boda y Otras Mentiras" (DUBYOM) ya en físico y otra historia másen camino, la escritora analiza un presente donde la literatura se da la mano con el audiovisual y las redes sociales para seguir manteniéndose en auge.

Para muchos, Wattpad sigue siendo asociado con historias juveniles y romances escolares. Pero la literatura de Florencia Cabrera ha crecido y evolucionado con ella, transformándose en un registro de las crisis de la Generación Z y los Millennials. "Mis personajes han ido creciendo a la misma vez que yo lo he hecho. Actualmente, tienen entre 27 y 30 años, están atravesando los desafíos de la vida adulta, de encontrar su lugar, de la vida laboral y también de los posgrados", explica Florencia.

La autora confiesa que su inspiración nace de la observación directa de su entorno porque se siente profundamente conectada e informada al respecto: "Las problemáticas que van pasando son problemas reales de mis amigas, de mis conocidos, de gente a mi alrededor. No me gusta escribir solo por escribir; me gusta manejar todas las situaciones con la delicadeza que se tenga que manejar". De esta manera, ningún detalle de sus historias está escrito al azar ni mucho menos; el estudio previo es la clave.

PIN PONG FLORENCIA CABRERA ESCRITORA DE WATTPAD MILAGROS LOSTES - MDZ

El desafío de escribir para una era digital y un sueño cumplido

Por otro lado, la experiencia de escribir y dedicar su literatura a una famosa plataforma como Wattpad no es algo que pase desapercibido ya que exige una demanda constante que, además, debe unirse necesariamente con el trabajo en redes sociales. Sobre esto, Cabrera asegura que los domingos son los días elegidos para su escritura para poder ponerle todo de sí: "La vida adulta es difícil. Tenés un trabajo de nueve horas, hacés actividad física, tenés vínculos... ser escritor no es la parte difícil, la presencia en redes sociales lo es".

Florencia Cabrera escritora Wattpad-10 Desde adolescente, esta mendocina explora la vida literaria desde Wattpad. Milagros Lostes - MDZ

Frente al constante esfuerzo y sacrificio puesto, Florencia Cabrera vio materializados sus sueños con la llegada de DUBYOM en libro físico. Tras un concurso editorial realizado en redes, pudo conseguir que una tirada de libros llegaran a una gran cantidad de librerias en el mundo aunque asegura que realmente sintió su éxito personal al entender que todo está en la calidad literaria: "Los que trascienden son los que tienen calidad y los que logran crear una comunidad. Si yo no hubiera creado ese vínculo, mi historia se habría perdido en mis mudanzas al extranjero o mis cambios de vida".

Una vida llena de historias en Wattpad: su lista de escritos

Con la mirada puesta en lo que viene, Florencia ya proyecta sus historias en otros formatos. Si tuviera que elegir una para llevar al cine, no duda: "De Una Boda y Otras Mentiras. Tiene esas vibras de rom-com de los 2000 que el público está exigiendo". Para el formato serie, imagina la saga Rose Valley porque la considera "ideal para el público juvenil, con las idas y vueltas de tres amigos".

de una boda y otras mentiras poster De una boda y otras mentiras es el gran éxito de Florencia Cabrera en Wattpad. Instagram @entregafas98

Sin embargo, manteniendo los pies sobre la tierra, la escritora dio la primicia que moviliza su año literario para todos aquellos que esperan novedades de sus escritos. Su novela "Deseos imposibles" es la próxima que verá la luz de la mano de librerías argentinas como Yenny que la sumarán en formato físico a sus estanterías. Florencia prevee que esto se logre antes de terminar el 2026 para alegría de sus lectores, seguidores y para sí misma.

de un encuentro y otros cuentos flor a cabrera Portada de "De un encuentro y otros cuentos" Instagram @entregafas98

Sin lugar a dudas, Florencia Cabrera no es solo una escritora que surgió de una plataforma gratuita; es el ejemplo de una nueva camada de autores que entienden que, para que una historia perdure, debe ser capaz de sobrevivir a la batería del celular y encontrar su lugar en la memoria y en la biblioteca del lector.

deseos imposibles flor a cabrera Portada de Deseos imposibles. Instagram @entregafas98

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