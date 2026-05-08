¡Se destapó todo! Marcelo Tinelli y Moria Casán rompieron el silencio tras las quejas de José María Listorti: sus palabras

La televisión de los años 90 funcionaba bajo jerarquías inamovibles, y nadie encarnaba mejor ese poder que Marcelo Tinelli . Sin embargo, décadas después, las voces de quienes acompañaron ese fenómeno empiezan a reconstruir una realidad que hasta ahora permanecía en los pasillos.

El humorista recordó con nostalgia la oportunidad perdida de filmar una publicidad millonaria en los noventa.

José María Listorti, uno de los pilares de la era de VideoMatch, sacudió el avispero al relatar las prohibiciones que el conductor les imponía en el pico máximo de su popularidad.

Durante una charla con Pachu Peña, Josema detalló que, a pesar de medir niveles de audiencia hoy imposibles, el elenco tenía vedado el acceso a otros grandes programas. "Nunca fui al living de Susana y eso que estábamos en el mismo canal", recordó el humorista sobre el celo profesional de Tinelli.

La restricción no solo era de imagen, sino también económica: Listorti confesó que junto a Diego Pérez debieron devolver la seña de una publicidad para una reconocida marca de cerveza, por la cual habían cobrado una pequeña fortuna, debido a la negativa de Tinelli.

José María Listorti habló y criticó su pasado con Marcelo Tinelli.

La reacción de Tinelli y la defensa de Moria Casán

Lejos de entrar en una disputa, Marcelo Tinelli desactivó cualquier posibilidad de conflicto con una respuesta conciliadora en sus redes sociales. "Jamás nada de lo que dice Listorti puede caerme mal. Lo amo a José y también a Pachu", escribió el conductor, priorizando el vínculo afectivo por sobre los reclamos laborales del pasado.

moria-casan-marcelo-tinelli-bailando Moria Casán defendió la gestión de Tinelli y aseguró que siempre trabajó con total libertad creativa. Captura de pantalla Showmatch

En medio de este cruce, Moria Casán sumó su testimonio para ofrecer una perspectiva diferente, correspondiente a su etapa en el Bailando. La "One" aseguró que, en sus diez años como jurado, jamás recibió una orden sobre qué decir o qué camino tomar. "Me reuní con él únicamente para firmar los contratos. No hubo bajada de línea", sentenció la diva, destacando la libertad absoluta que recibió por parte de Marcelo.