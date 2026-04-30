Ángel de Brito destapó la historia secreta entre Silvina Escudero y un famoso conductor: "Estaba muerto"

La modelo dio una nota para LAM tras conocerse que se separó de Federico, y el conductor le recordó su pasado con un reconocido conductor.

En medio de su reciente separación, Silvina Escudero fue muy sincera al hablar de su presente sentimental en LAM este miércoles, tras ponerle fin a su relación con Federico luego de casi diez años juntos.

Durante la entrevista, Ángel de Brito fue directo al consultarle si volvería a darle una oportunidad a alguna expareja. "No", respondió la modelo sin dudar. Pero el conductor no se quedó ahí y sorprendió al mencionar a Marcelo Tinelli, deslizando la posibilidad de un reencuentro.

Silvina Escudero y su novio Federico La modelo se separó de Federico, con quien estuvo casi diez años. Archivo MDZ

"Mirá, Silvina, que Marcelo está soltero ahora", lanzó, mientras la bailarina reaccionaba con una sonrisa cómplice, aunque evitó responder. Lejos de cerrar el tema, De Brito insistió: "Ella me dice que no, pero sí. Él estaba muerto con vos. Mirá cómo rebolea los ojitos". Desde el panel, Pilar Smith intervino sin rodeos: "¿Fue chape o romance?". A lo que el conductor sumó otro dato: "Yo me acuerdo en la calle Honduras".

Sin confirmar ni negar el supuesto vínculo, la locutora eligió compartir una anécdota de aquellos años: "Solo me regaló mi primera cartera Jackie Smith. Todavía no habíamos hablado nunca fuera del aire y me llegó a mi departamento un regalo por mi cumpleaños. Yo no tenía ni su teléfono. Llamé a Fede Hoppe para agradecerle".