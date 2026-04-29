Luego de que Ángel de Brito confirmara en LAM el fin del matrimonio de Silvina Escudero tras casi diez años de relación , la bailarina enfrentó a sus propios compañeros en la mesa de Polémica en el Bar. En una noche cargada de asombro, la mujer explicó los duros momentos personales que atravesó en el último tiempo.

El desconcierto en la mesa de Polémica en el Bar era total. Ninguno de sus compañeros de trabajo estaba al tanto de la ruptura. Ante la consulta de por qué la primicia la tuvo LAM, Silvina fue contundente y destacó la lealtad del conductor de América TV.

"Ángel me llamó hoy a la tarde. Lo destaco siempre, él ha guardado secretos de cosas tremendas que me han pasado en la vida. Hubo momentos en los que le dije 'te pido por favor, esto es muy delicado, es un tema de salud', y no los ha dicho", explicó la panelista, dejando en claro el nivel de confianza que manejan.

Sobre el hermetismo que mantuvo en su propio lugar de trabajo, Escudero argumentó que prefiere mantener una actitud positiva frente a las cámaras y enfocarse en su presente profesional: "Uno no va contando sus tristezas. La verdad estoy concentrada trabajando todo el día (...), con mi programa nuevo en el streaming, estoy feliz en Polémica. Yo vengo siempre arriba" .

El duro descargo de Escudero

Embed - Silvina Escudero rompió el silencio y habló de su repentina separación: "Me destruí como persona"

Si bien Silvina intentó no ahondar en los detalles estrictos de la separación, argumentando que su exmarido no es una persona pública y merece respeto, sí hizo referencia al fuerte desgaste emocional que sufrió la pareja debido a situaciones límite, entre ellas, la dolorosa pérdida de un embarazo.

Ante la atenta mirada de sus compañeros, la bailarina reveló la magnitud de su calvario personal de los últimos años, desvinculando la ruptura de un conflicto puntual y enmarcándola en un proceso de dolor profundo:

"Vienen siendo siete años de muchas cosas muy difíciles que viví yo con mi salud. En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano", disparó Escudero, dejando a la mesa sin palabras.

"Yo me destruí como persona, pero eso no tiene que ver con él", aclaró contundentemente. Finalmente, agradeció el blindaje que le hizo tanto su entorno como el personal médico que la trató durante esos años: "Hay médicos que vinieron a esta mesa, que estuvieron el año pasado en un cuarto conmigo saliendo de un quirófano y nunca dijeron nada".

Fiel a su postura de resguardar su intimidad, Silvina concluyó el tema asegurando que no hay grandes escándalos detrás de la decisión: "No tengo nada que contar, porque tengo respeto. Imaginate que pasé años no contando mi matrimonio, tampoco voy a contar mi separación".