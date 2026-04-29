Robert Downey Jr. protagoniza esta original comedia criminal que deberías ver en HBO Max

Hay películas policiales que se toman demasiado en serio… y después están esas joyitas del cine que entienden que el crimen también puede ser absurdo, incómodo y, sobre todo, muy gracioso.

Si sos de los que les gusta este tipo de propuestas, no te podés perder Entre besos y tiros, mejor conocida como Kiss Kiss Bang Bang, una película que con el paso de los años pasó a convertirse en un clásico de culto, y hoy está disponible en el catálogo de HBO Max .

Estrenada en 2005 y dirigida por Shane Black , en su debut como realizador, la película mezcla comedia negra, thriller y cine noir con una soltura poco común. Protagonizada por Robert Downey Jr. , Val Kilmer y Michelle Monaghan , se basa en la novela policial Bodies Are Where You Find Them escrita por Brett Halliday en 1941.

La película tuvo su estreno en el Festival de Cannes de 2005, y posteriormente llegó a los cines. A pesar de no haber sido un éxito de taquilla, tuvo buen recibimiento por parte de la crítica y de a poco los fanáticos la han ido redescubriendo.

¿De qué va la película?

Harry Lockhart (Robert Downey Jr.) es un ladrón de poca monta que, tras un robo fallido, termina escondiéndose en una audición para actores. Lo que parece un error se convierte en una oportunidad absurda, cuando lo confunden con un actor “intenso” y lo envían a Los Ángeles para prepararse para un papel de detective.

kiss kiss bang bang 02 Val Kilmer y Robert Downey Jr., una dupla inmejorable. Warner Bros. Pictures

Ahí entra en escena Perry van Shrike (Val Kilmer), un investigador privado con poca paciencia y mucho sarcasmo, encargado de enseñarle a Harry cómo comportarse como un verdadero detective. Lo que empieza como una especie de entrenamiento pronto se desmadra cuando ambos quedan atrapados en un caso real que incluye asesinatos, identidades cruzadas y una cadena de eventos cada vez más ridícula.

En paralelo aparece Harmony (Michelle Monaghan), una aspirante a actriz con un pasado ligado a Harry, que suma otra capa al caos. Como si fuera una bola de nieve, la trama comienza a enredarse de forma intencional, despistando al espectador en el camino.

Shane Black, quien comenzó su carrera en la década de los 80, colaborando con algunas de las películas más taquilleras de acción, como guionista de Arma Letal (1987) y El último boy scout (1991), hizo su debut como director con este filme. Su guion funciona como una gran sátira del género: toma todos los elementos clásicos (detectives, femme fatales, conspiraciones) y los retuerce con humor ácido.

Kiss Kiss Bang Bang (2005) Official Trailer

Lo que hace Kiss Kiss Bang Bang distinta a otras propuestas del género es que no es una comedia dentro de un policial, sino que es una película que constantemente rompe la cuarta pared, se burla de los clichés del género noir y juega con la narrativa de forma casi meta. Es decir, una narración que habla sobre el propio arte de contar historias.

Claro que buena parte de la efectividad de la historia está en la dinámica entre Robert Downey Jr. y Val Kilmer. El primero construye un protagonista torpe pero carismático, mientras que Kilmer se roba varias escenas con un humor seco y provocador.

Kiss Kiss Bang Bang no es para todos. Su humor puede resultar incómodo, su estructura es deliberadamente caótica y su tono no busca agradar, pero justamente en eso se ve su originalidad. Si te gustan las películas que juegan con el género en lugar de repetirlo, esta es una apuesta segura. Y si no, al menos te vas a encontrar con algo distinto, que en el panorama actual del streaming no es poca cosa.